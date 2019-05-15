جوجل توافق على تعويض أصحاب هواتف بيكسل المعيبة

وافقت شركة جوجل على تسوية الدعوى القضائية الجماعية المرفوعة من قِبل مالكي الجيل الأول من أجهزة هواتف جوجل بيكسل Google Pixel، الذين قالوا: إن الشركة تعمدت عن قصد بيع الهواتف ذات الميكروفونات المعيبة.

وفي ظل انتظار موافقة المحكمة، فإن شركة جوجل قد تدفع ما يصل إلى 500 دولار لبعض مالكي هواتف بيكسل ضمن التسوية الجماعية المقدرة قيمتها الإجمالية بحوالي 7.25 مليون دولار.

وبموجب الدعوى الجماعية فإن التسوية تشمل أجهزة بيكسل Pixel، وبيكسل إكس إل Pixel XL، التي تم تصنيعها قبل الرابع من شهر يناير 2017.

وأقرت جوجل لأول مرة بوجود مشكلة في التصنيع ضمن بعض الهواتف خلال شهر مارس 2017 عندما قالت: إن أقل من 1 في المئة من هواتف بيكسل تعاني من المشاكل المتعلقة بالميكروفونات، والتي تسببت بأداء صوتي متقطع، بما في ذلك المكالمات الهاتفية، ووظيفة المساعد الصوتي للهاتف.

وقالت عملاقة البحث في ذلك الوقت: إنها ستتخذ خطوات إضافية لتعزيز الاتصال، لكن بعد مرور أقل من عام، واجهت الشركة دعوى قضائية من قِبل مالكي هواتف بيكسل الذين كانوا غاضبين من مواصلة جوجل بيع الهواتف المعيبة، على الرغم من علمها بالمشكلة.

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وفي محاولة لحل هذه المشكلة، فقد استبدلت جوجل العديد من أجهزة الجيل الأول من هواتف بيكسل بموجب الضمان، لكنها استبدلت هاتفًا معيبًا بهاتف آخر يعاني من المشكلة نفسها في العديد من الحالات.

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وتعمد مجموعات التسوية المقترحة إلى تجميع مالكي هواتف Google Pixel، و Google Pixel XL، لعام 2016 في أربع فئات لتحديد مستوى التعويض الذي يستحقونه.

ويحصل الشخص الذي أعاد هاتف بيكسل مع ميكروفون معيب وحصل من الشركة المصنعة على جهاز آخر معيب على أعلى قيمة تعويض، بحيث من المفترض حصوله على ما يصل إلى 500 دولار.

بينما يحصل الشخص الذي أعاد هاتف بيكسل مع ميكروفون معيب وحصل على جهاز آخر خالي من المشاكل على 350 دولارًا، في حين يحصل أي شخص دفع تأمينًا قابلاً للخصم كجزء من عملية استبدال هاتف بيكسل على القيمة الكاملة لتلك التكلفة.

كما يحصل أصحاب هواتف بيكسل من الجيل الأول الذين لم يواجهوا أي مشاكل مع هواتفهم على ما يصل إلى 20 دولارًا من هذه التسوية.

يذكر أن هذه ليست التسوية الوحيدة التي أجرتها جوجل مؤخرًا، إذ وافقت الشركة في شهر أبريل من هذا العام على تسوية دعوى قضائية جماعية تتعلق بأجهزة هواتف Nexus 6P، التي عانت من خلل معيب، وكجزء من الدعوى، فقد وافقت جوجل وهواوي على دفع ما قيمته 9.75 مليون دولار.