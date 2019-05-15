كيف يمكنك منع جوجل من الاحتفاظ بتسجيلاتك الصوتية؟

شهدت المساعدات الصوتية تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، وأصبحت المساعدات مثل: أليكسا Alexa من أمازون، ومساعد جوجل موجودات في كل مكان، وكالعادة يتطلب استخدام مثل هذه المنتجات جمع الكثير من البيانات الشخصية للمستخدمين.

كشف مؤخرًا تقرير لصحيفة واشنطن بوست؛ أن أمازون تحتفظ بنسخة من كل شيء يسجله مساعدها أليكسا بعد تنشيطه، لاستخدامها في التدريب، وتحسين فهم الأوامر، والاستجابة لها.

كما اتُهمت أجهزة أمازون المخصصة للأطفال – والتي تحمل اسم Echo Dot Kids – بالاستماع عندما لا ينبغي لها ذلك، وحفظ التسجيلات بعد قيام الآباء بحذفها، وقد ذكرت التقارير أن العديد من أصحاب الأجهزة لا يدركون ذلك.

بعد أن كنا نشعر بالقلق فقط إزاء تطفل التطبيقات على هواتفنا، وأجهزة الكمبيوتر، اتسع نطاق تهديد الخصوصية ليطال المنازل الذكية أيضًا، وبناء عليه قد نسمع في يوم ما عن أخطاء، وفضائح تسريبات بيانات، من خلال الأدوات والتقنيات المستخدمة في المنازل الذكية، حيث إن أي بيانات شخصية تُجمع يمكن استخدامها ضدنا في أي وقت.

ولحماية بياناتك؛ يمكنك حذف التسجيلات الصوتية المُلتقطة عبر أليكسا، أو مساعد جوجل في أي وقت تريد، ولكن مساعد جوجل يتميز بأنه يتيح لك منع الاحتفاظ بتسجيلاتك الصوتية.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

إليك كيفية منع جوجل من الاحتفاظ بتسجيلاتك الصوتية:

ملاحظة: يجب أن تقوم بالخطوات التالية باستخدام متصفح ويب، وإذا كنت ترغب في القيام بذلك من خلال هاتفك الذكي فلابد من استخدام متصفح ويب أيضًا، وبالتالي فإن الخطوات متطابقة تقريبًا.

انتقل إلى حساب جوجل الخاص بك من خلال هذا الرابط: https://myaccount.google.com/.

من قائمة الإعدادات الموجودة على اليسار، اضغط على علامة تبويب البيانات والتخصيص Data & personalization.

Advertisements

مرر إلى الأسفل حتى تصل إلى قسم عناصر التحكم في النشاط Activity controls.

اضغط على خيار نشاط الصوت Voice & Audio Activity، ستجد بجواره زر تبديل؛ إذا كان مُفعلًا اضغط عليه لإيقافه.

سَتظهر لك رسالة منبثقة تحذرك من النتائج المترتبة على إيقاف التسجيلات، اضغط على زر Pause الموجود في أسفلها.

إذا لاحظت تأثر أداء مساعد جوجل في أي وقت بعد إيقاف الاحتفاظ بالتسجيلات، وأردت التخلي عن هذه الخطوة التأمينية، فما عليك سوى العودة إلى المكان نفسه، وتبديل زر التشغيل مرة أخرى.

للوصول إلى التسجيلات الصوتية المحفوظة، وحذفها يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى حساب جوجل الخاص بك من خلال هذا الرابط: https://myaccount.google.com/.

من قائمة الإعدادات الموجودة على اليسار، اضغط على علامة تبويب البيانات والتخصيص Data & personalization.

تحت قسم عناصر التحكم في النشاط Activity controls، اضغط على نشاط الصوت Voice & Audio Activity.

اضغط على خيار إدارة النشاط Manage activity، ستظهر لك قائمة بتسجيلاتك الصوتية السابقة، وتاريخ تسجيلها.