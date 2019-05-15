فيسبوك تعلن إعادة ميزة عرض الملف الشخصي كما يظهر للآخرين

أعلنت شركة فيسبوك يوم الثلاثاء عن إعادة الميزة التي تسمح للمستخدمين برؤية صفحات الملف الشخصي الخاصة بهم كما تظهر للمستخدمين الآخرين على الشبكة، وذلك بعد أن أزالتها العام الماضي لدواعٍ أمنية.

وكانت فيسبوك قد أعلنت أواخر شهر أيلول/ سبتمبر الماضي عن مشكلة أمنية تضمنت أداة عرض الملف الشخصي كما يظهر للآخرين، وقد عطّلت الميزة مؤقتًا أثناء إجراء مراجعة أمنية شاملة.

وكانت الشركة قد عطلت الميزة – التي تسمح لمستخدمي فيسبوك برؤية الشكل الذي تبدو عليه صفحاتهم للزوّار – بعد أن استغل القراصنة ثغرة فيها للوصول إلى عناوين البريد الإلكتروني، وأرقام الهاتف، وغير ذلك من المعلومات الشخصية لنحو 29 مليونًا من مستخدمي الشبكة الاجتماعية.

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وقالت فيسبوك: إن الميزة تعود بدون إمكانية عرض الصفحات كما تبدو لشخص معين، وذلك بغية تبسيطها، وعللت الشركة السبب في ذلك بأن المستخدمين لم يكونوا يستخدمون هذه الخاصية كثيرًا.

وقالت الشركة أيضًا إنها تعيد الميزة لتسهل على المستخدمين إدارة المعلومات التي تظهر للعامة، كما أعلنت عن إضافة زر “تحرير التفاصيل العامة” Edit Public Details إلى صفحة الملف الشخصي مباشرةً.