آبل تبدأ قبول Apple Pay وسيلةً للدفع في خدماتها الرقمية

بدأت شركة آبل في قبول خدمتها المالية “آبل باي” Apple Pay وسيلةً للدفع في متاجرها الإلكترونية: آيتونز iTunes، وآب ستور، ومشتريات خدمة الكتب Apple Books، بالإضافة إلى خدمة الموسيقى “آبل ميوزيك” Apple Music، واشتراكات خدمة التخزين السحابي “آيكلاود” iCloud.

وحدَّثت الشركة صفحة الدعم الخاصة بها؛ التي توضح طرق الدفع المتاحة في خدماتها المختلفة في جميع أنحاء العالم، وقد أصبحت تتضمن الآن أنه يمكن للمستخدمين في عدد من الدول استخدام “آبل باي” كوسيلة للدفع.

وأظهرت الصفحة أن الدول التي أصبحت تدعم خدمة آبل المالية تشمل: الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، وسنغافورة، وهونج كونج، وتايوان، وروسيا، وأوكرانيا، وفي الشرق الأوسط؛ دولة الإمارات العربية المتحدة.

يُشار إلى أن دعم خدمة “آبل باي” وسيلةً للشراء من متاجر آبل، يأتي قُبيل إطلاق الشركة بطاقة الائتمان الخاصة بها – “آبل كارد” Apple Card – التي أعلنت عنها أواخر شهر آذار/ مارس الماضي. ومن المقرر إطلاقها في الولايات المتحدة خلال صيف 2019.

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أما عن فوائد استخدام خدمة “آبل باي” في الدفع، فيمكن للمستخدمين الحصول على استرداد نقدي بنسبة 2% على المشتريات التي تتم باستخدام الخدمة، و 3% استرداد نقدي لمنتجات آبل، والتي تشمل الخدمات الرقمية المذكورة أعلاه.

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هذا؛ وتتمتع خدمة “آبل باي” أيضًا ببعض المزايا الإضافية، مثل: القدرة على إضافة العديد من بطاقات الائتمان والخصم، وطريقة أسهل للمستخدمين لإدارة اشتراكات التخزين الخاصة بخدمتي “آبل ميوزيك” وآيكلاود من تطبيق المحفظة Wallet.