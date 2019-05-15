ون بلس تعلن رسميًا عن OnePlus 7 Pro

بعد أشهر من التسريبات والتشويقات، أعلنت شركة “ون بلس” OnePlus اليوم الثلاثاء رسميًا عن هاتفها الذكي الأحدث “ون بلس 7 برو” OnePlus 7 Pro، الذي هو مثل أسلافه يأتي لينافس الكبار في السوق، بمواصفات قوية، وسعر منخفض نسبيًا.

ويمتاز “ون بلس 7 برو” الجديد بأنه أكبر هواتف الشركة الصينية حتى الآن، إذ يقدم شاشة من نوع “أمولد” AMOLED قياسها 6.67 بوصات ودقتها +QHD. وتمتاز الشاشة نفسها بأنها لا تحتوي على أي نتوء، وتغطي الواجهة مع حافات منحنية في الجانبين.

أما الكاميرا الأمامية فهي مخفية ضمن هيكل الجهاز، تنبثق حين الحاجة إليها. كما تمتاز شاشة “ون بلس 7 برو” بأنها تدعم تقنية +HDR، وتأتي مع معدل تحديث قدره 90 هرتزًا، وبذلك تُعد من أوائل الشاشات، التي تقدم هذا المعدل في سوق الهواتف الذكية الموجهة للمستهلكين عامةً، وليس لعشاق الألعاب خاصةً.

ويضم هاتف “ون بلس” الجديد معالج كوالكوم الأحدث “سنابدراجون 855″، كما يضم نظامًا للتبريد السائل، بالإضافة إلى تقنية الشحن السريع الخاصة بالشركة Warp Charge، التي تسمح بشحن البطارية البالغة سعتها 4,000 ميلي أمبير/ ساعة، بنسبة 50% في غضون 20 دقيقة فقط.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن: Advertisements

ويقدم “ون بلس 7 برو” أيضًا ذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 6 جيجابايت، أو 8 جيجابايت، أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع “يو إف إس 3.0” UFS3.0 بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت.

ويمتاز الهاتف أيضًا بأنه يأتي مع حساس بصمة تحت الشاشة، وتقول الشركة: إنه أسرع من حساس البصمة تحت الشاشة، الذي جاء مع هاتف العام الماضي، “ون بلس 6 تي”.

وتبلغ دقة الكاميرا الأمامية المنبثقة 16 ميجابكسل. ولأول مرة في هواتف “ون بلس”؛ تأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية: تبلغ دقة الرئيسية منها 48 ميجابكسل، ودقة الثانية 16 ميجابكسل مع قدرات التصوير العريض، أما الثالثة فهي بدقة 8 ميجابكسل لتصوير العمق.

هذا؛ وتعتزم “ون بلس” طرح هاتف “ون بلس 7 برو” بسعر يبدأ من 669 دولارًا أمريكيًا.