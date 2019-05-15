Pixel 3a المواصفات و المميزات و العيوب مع التسعير

Pixel 3a هاتف جديد من شركة Google. اصدرته الشركة كنسخة مصغرة من هاتفها الرائد Pixel 3. بمواصفات فئة متوسطة و سعره يعادل نصف السعر الأصلي. بمواصفات قوية كونه هاتف فئة متوسطة. و مميزات متعددة جداً. بالإضافة لوحود نسختين نسخة عادية و نسخة XL كعادة هواتف Pixel كلها. فهل الهاتف جيد؟. ام ان الهاتف مبالغ به من نواحي التسعير و العيوب و المميزات. هذا ما نتداركه في هذا الموضوع. هل Pixel 3a هاتف جيد ام لا ؟

مواصفات Pixel 3a

شاشة بحجم 5.6 بوصة و بدقة 1080p و من نوع OLED و بحجم 6.0 بوصة لنسخة XL

معالج Qualcomm snapdragon 670 ثماني النواة

نظام Android نسخة 9.0 pie

ذاكرة تخزين داخلية 64GB لا تقبل الزيادة

كاميرا خلفية وحيدة بدقة 12.2MP و فتحة عدسة f/1.8

كاميرا امامية وحيدة بدقة 8MP و فتحة عدسة f/2.0

بطارية 3000mah في النسخة العادية و 3700mah في نسخة XL داعمة للشحن السريع

مميزات Pixel 3a

الشاشة

يأتي الهاتف بشاشة بحجم 5.6 بوصة في النسخة العادية و بحجم 6.0 بوصة لنسخة XL. و من نوع OLED في النسختين. و بدقة 1080p للنسختين. و تستحوذ على حوالي 75% من واجهة الجهاز. و بأبعاد 18.5:9. الشاشة تأتي بألوان مشبعة و ساطعة. و واضحة تحت اشعة الشمس. كما انها تدعم ميزة Always on display. مما يعطي ميزة اضافية للشاشة. الشاشة جيدة للغاية تحت كل الظروف. و يمكنك مشاهدة اي محتوى تحب عليها. لذلك فإن الشاشة تحسب له

الكاميرا

كهاتف فئة متوسطة انت كل مخيلتك عن الكاميرا انها فقط جيدة. انها فقط تؤدي الغرض و ستتمكن من التقاط الصور الجيدة التي تحب التقاطها بها ولا يهم شئ آخر. في الواقع بإن كاميرات Pixel 3a ليست فقط جيدة. بل ممتازة للغاية. لأن الهاتف يأتي بنفس تركيبة الكاميرات المميزة الموجودة في هواتف Pixel 3. و بنفس الـSoftware الهائل. الذي جعل كاميرات الـPixel افضل مما قد تظن.

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الأداء

برغم ان الهاتف من الفئة المتوسطة الا ان الأداء ليس سيئاً ابداً. معالج snapdragon 670 هو معالج بدقة تصنيع 10 نانو متر. و هو معالح ثماني النواة. يأتي بنواتين بسرعة 2.0GHz. من نوع 360 Gold للأداء العال و الألعاب التي تحتاج لأداء عال و سرعة عالية. بينما الأنوية الباقية بسرعة 1.7GHz. للأداء المتوسط. كالـMultitasking مثلاً. و تصفح الإنترنت و وسائل التواصل الإجتماعي.

مميزات اخرى

البطارية تدعم الشحن السريع بقدرة 18W

الشاشات محمية بطبقة Asahi Dragontrail Glass

الهاتف يأتي بسماعات Stereo Speakers

وجود مدخل 3.5mm للسماعات

العيوب

جسم الهاتف مصنوع من البلاستيك

لا يدعم تركيب ذاكرة خارجية

التسعير

يأتي الهاتف بتسعير غير سئ على الإطلاق. للنسخة العادية فإن سعر الهاتف 400$ فقط. اما نسخة XL بسعر 470$. مقابل الأداء الجيد كفئة متوسطة. البطارية التي تستمر ليوم كامل. او الكاميرات الجبارة التي لا ينافسها العديد من الهواتف. في المقابل فإن اقرب المنافسين له هاتف Pocophone f1. فما الفرق بينهما؟. الـpoco يأتي بأداء جبار و عال. و بطارية قوية للغاية. و كاميرات تؤدي الغرض بشكل جيد و ممتاز. ام الـpixel فهو بأداء فئة متوسطة. بطارية يوم كامل. و كاميرات لا تجدها الا في اجهزة رائدة. فالأمر مبني على اولوياتك. ان كانت اولويتك الكاميرا فإن 3a سيخدمك. لكن فيما يتعلق بالأداء. فلا منافس للـpoco بهذا السعر.