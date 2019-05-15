تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتفي Realme X وRealme X Lite

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Realme اليوم عن هاتف Realme X الذي يأتي بين إصدارات هذا العام المتوسطة بتصميم الكاميرة المنبثقة، كما يضم رقاقة معالج Snapdragon 710، كما قدمت Realme أيضاً هاتف Realme X Lite.

إصدار جديد من هواتف Realme المتوسطة يكشف عنه اليوم، حيث تستهدف به الشركة اليوم قطاع أكبر من المستخدمين مع مواصفات تسير على خطى الإصدارات المميزة من الهواتف الذكية وسعر جيد.

ويضم هاتف Realme X شاشة AMOLED مميزة بحجم 6.53 إنش، مع طبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 5، وتقنية إستشعار البصمة في الشاشة حيث تؤكد Realme على سرعة آداء مستشعر البصمة مقارنة بالإصدارات الأولى التي جاءت بهذه التقنية العام الماضي.

كما يأتي الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 710 مع كاميرة خلفية مميزة بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل في مستشعر سوني IMX 586 وهي واحدة من الملامح الرئيسية في لغة تصميم الهواتف المتوسطة إلى المميزة هذا العام، كما يأتي مستشعر الكاميرة الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل،

ويدعم هاتف Realme X بطارية بقدرة 3750 mAH، مع شاحن سريع VOOC 3.0، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، إلى جانب سعة تخزين 128 جيجا بايت.

هاتف Realme X Lite

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يتميز هاتف Realme X Lite بتصميم النتوء waterdrop في الشاشة، مع حجم شاشة 6.3 مميزة بدقة عرض FHD بلس، كما يأتي أيضاً برقاقة معالج Snapdragon 710، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

كما يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 4045 mAh مع شاحن VOOC 3.0 بقدرة على شحن الهاتف حتى 60% بعد ساعة واحدة من الشحن.

كما يضم الهاتف كاميرة واحدة خلفية بمستشعر IMX 519 من سوني بدقة 16 ميجا بيكسل، مع مستشعر في الكاميرة الأمامية بدقة 25 ميجا بيكسل.

ومن المقرر أن ينطلق هاتف Realme X Lite إلى أسواق الصين بسعر 175 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 64 جيجا بايت، وسعر 190 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت.

بينما يبدأ سعر هاتف Realme X من 220 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت، ويأتي النموذج المميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت بسعر 235 دولار.

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