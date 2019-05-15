تكنولوجيا: تسريبات Geekbench تكشف عن بعض مواصفات هاتف Honor 20

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف Honor 20 المنتظر إطلاقه في مؤتمر 21 من مايو في تسريبات جديدة اليوم من Geekbench، مع بعض من مواصفات هاتف Honor المميز.

قدم هاتف Honor 20 في إختبارات Geekbench آداء جيد مع الأنوية الآحادية يصل إلى 3278 نقطة، بينما سجل في إختبارات الأنوية المتعددة 9709 نقطة، أي أنه يقدم آداء على مستوى هاتف هواوي Mate 20، حيث يضم هاتف Honor 20 رقاقة معالج Kirin 980.

كما يظهر الهاتف في إختبارات Geekbench بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وأيضاً 8 جيجا بايت رام في نموذج أخر للهاتف، ويعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 9.0 مع واجهة EMUI 9.0.

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بالتأكيد هناك الكثير من المواصفات الغير واضحة عن سلسلة Honor 20 القادمة، لذا نترقب مزيد من التسريبات أو الإعلان الرسمي في 21 من مايو لنتعرف على مواصفات هواتف Honor المميزة لهذا العام.

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