تويتر تُصلح خللاً كان يقوم عن طريق الخطأ بمشاركة المعلومات المتعلقة بمواقع المستخدمين

فاطمة أيت طالب - دبي - تعتمد الكثير من التطبيقات على موقعنا لتحسين خدماتها. على سبيل المثال، معرفة المكان الذي نتواجد فيه يسمح بتوفير معلومات أفضل عن الطقس، أو أين يمكن أن تنقلك سيارة الأجرة حسب الطلب، أو أين يمكننا العثور على أقرب صيدلية. تعتبر خصوصية الموقع الذي نتواجد فيه أمرًا حساسًا للغاية، وهذا هو السبب في أن البعض منكم قد يكونوا منزعجين قليلاً بشأن ما حدث لشبكة تويتر مؤخرًا.

أعلنت الشركة مؤخرًا في مدونتها الرسمية على الويب أنها واجهت خللاً في نظامها قام بجمع معلومات حول مواقع المستخدمين ومشاركتها عن طريق الخطأ على أجهزة iOS مع أحد ” الشركاء الموثوق بهم “. لم تفصح الشركة عن الخلل وحاولت التقليل من أهمية البيانات التي تم جمعها ولكنها طمأنت مستخدميها أن البيانات التي حصلت عليها شريكتها قد تم حذفها بالفعل.

Advertisements

ووفقًا لشبكة تويتر، فقد صرحت بالقول : ” لقد أصلحنا هذه المشكلة ونعمل بجد للتأكد من عدم حدوثها مرة أخرى. لقد تواصلنا أيضًا مع الأشخاص الذين تأثرت حساباتهم لإعلامهم بأنه تم إصلاح الخلل. نحن ندعوك للتحقق من إعدادات الخصوصية الخاصة بك للتأكد من أنك تشارك فقط البيانات التي تريدها معنا “.

ومن غير الواضح ما إذا كان هذا الإعلان سيكون كافيًا لإرضاء مستخدميها، ولكن كما قلنا، يبدو أن خصوصية الموقع موضوع حساس، لذا يبقى أن نرى ما إذا كانت ستكون هناك تداعيات إضافية لهذا أم لا. في غضون ذلك، ربما سيكون من الأفضل بالنسبة لك مراجعة بعض إعدادات الخصوصية الخاصة بك على شبكة تويتر.