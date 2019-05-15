قطار جديد فائق السرعة في اليابان، ويتطلع لتقليص أوقات السفر لأبعد من المتوقع

فاطمة أيت طالب - دبي -

ربما تكون اليابان قد قامت بتعميم مفهوم القطار السريع ولكن يمكنك الآن العثور على قطارات تعمل بشكل أسرع في بلدان أخرى حول العالم. لم تكن البلاد، التي تشتهر بخدمة القطارات الاستثنائية، تستريح على أمجاد الماضي، فقد كانت تعمل على تطوير قطار جديد فائق السرعة والذي دخل الآن حيز الإختبار. سيكون القطار Shinkansen ALFA-X قادرًا على بلوغ سرعة تصل إلى 249 ميلًا في الساعة.

سوف يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يتمكن الركاب من ركوب Shinkansen ALFA-X. لا تتوقع اليابان أن تبدأ بتشغيل هذا القطار قبل العام 2030. بينما سيكون بمقدوره بلوغ سرعة 249 ميلًا في الساعة، إلا أنه سيحمل الركاب بسرعة قصوى تبلغ 224 ميلًا في الساعة. وبطبيعة الحال، هذا ليس بنفس سرعة قطار ماجليف في شنغهاي، ولكنه ليس بطيئًا كذلك.

عندما يدخل حيز الخدمة بعد عقد من الزمن، فمن المرجح أن يكون أسرع قطار فائق السرعة في العالم. قبل أن يدخل الخدمة، سيخضع القطار أولاً لثلاث سنوات من الاختبارات. سيتم إجراء الاختبارات بعد منتصف الليل كل أسبوعين على المسارات التي تربط بين مدينتي أوموري وسينداي. يحتوي القطار نفسه على 10 عربات وأنف ديناميكي يبلغ طوله 72 قدمًا.

وسيتم اختباره بطول 52 قدمًا أيضًا. سيستخدم القطار كل من الألواح المغناطيسية الموجودة أسفل المكابح والهواء على السطح لإبطاء سرعته الفائقة.