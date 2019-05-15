شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الرقم سيصدمك.. كم يخسر إيلون موسك كل ثانية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم ما الذي يخسره أغنى رجال فى العالم عندما يعلنون عن خسائرهم، والأكثر من ذلك هل تتخيل أن هؤلاء العمالقة لا يخسرون ويكسبون فقط.. إليك بالحقيقة أنهم يخسرون كثيرا جدا بشكل قد لا تتخيله وبمبالغ طائلة ولكن الفكرة فى أن تتقدم ليس أن لا تخسر أبدا بل أن تتغلب على خسائرك وأن تكن مكاسبك أكبر منها، هذه ليست حكمة أو نصيحة رجل حكيم ولكنها واقع يقدمه لنا عمالقة التكنولوجيا وعلى رأسهم إيلون موسك الرئيس التنقيذى لـSpacex وتسلا ولديه من المشروعات التكنولوجيا الأخرى الكثير.

نتحدث فى هذا الموضوع عن رصد للخسائر التى يتكلفها أيلون موسك ليس فى السنة الواحدة فقط بل فى اليوم والدقيقة والثانية الواحدة، وذلك وفقا لتحليل لما تم خسارته فى عام 2018 من جانب شركاته، أجرته " TheRichest" فى قناتها على موقع يوتيوب.

مجموع الخسائر فى عام - خسائر شركة Neuralink لتطوير تقنية تربط العقل البشري بالكمبيوتر، تساوى 50.2 مليون دولار.

- خسائر شركة Boring لإنشاء طرق فى الأنفاق لتقليل الزحام، تساوى 100 مليون دولار.

- خسائر شركة تسلا للسيارات الكهربائية، تساوى 1.6 بليون دولار.

- Spacex على المحك بأزمة خسائر تصل إلى 250 مليون دولار بسبب انفجار صواريخ اختبار لها بشكل متتالى.

وبالتالى فإن إجمالى خسائر العام تصل حاليا إلى 1.46 بليون دولار.

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أرقام الخسائر منقسمة على الفترات الزمنية

- 4 مليون دولار فى اليوم.

- 167 ألف دولار فى الساعة.

- 2800 دولار فى الدقيقة.

- 46.39 دولار فى الثانية.

وبما أن ثروة إيلون موسك تساوى 22.3 بليون دولار فمازال لديه 20.8 بليون دولار ليستكمل بها أعماله ما بين مكسب وخسارة فى أعوام مقبلة.