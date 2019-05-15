انت الان تتابع تفاصيل خبر الروبوتات جنود في جيش كوريا الجنوبية عام 2024 والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 15 مايو 2019 11:53 صباحاً - تجري كوريا الجنوبية عمليات تطوير لعدة أنواع من الروبوتات الشبيهة بالحيوانات، من حيث الشكل والحركة والقدرات.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ذا تلغراف" اللندنية، أمس الثلاثاء، فقد أعلنت إدارة برنامج الدفاع الكورية (DAPA)، والتي تشرف على شراء أنظمة الأسلحة للجيش، عن خطط لتطوير منظومات أطلقت عليها "الروبوتات الحيوية" لمساعدة القوات المسلحة في البلاد.

وتدعو الخطة إلى نشر عدد من الروبوتات الشبيهة بالحيوانات، في وقت مبكر من عام 2024.

يأتي هذا الإعلان بسبب انخفاض في عدد المواليد في البلاد، حيث يعتمد الجيش الكوري على الخدمة الإلزامية والتي تتراوح بين 21 شهراً للمشاة إلى 24 شهراً في سلاح الجو.

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وفي المراحل الأولى، سيتم نشر روبوتات على هيئة طيور للقيام بعمليات الاستطلاع، وستتمكن أجهزة الطيران الميكانيكية المصغرة هذه من توفير معلومات حول تصرفات قوة العدو، ثم يتم في المرحلة الثانية نشر روبوتات على هيئة الأفعى ستكون قادرة على الوصول إلى المساحات الضيقة.

وبالإضافة إلى المساعدة في العمليات العسكرية، ستكون هذه الروبوتات قادرة على المساعدة في عمليات البحث والإنقاذ، وسيكون لها تطبيقات في المناطق المتأثرة بالكوارث الطبيعية.

وقال بارك جيونج يون، المتحدث باسم الوكالة: "ستغير الروبوتات الحيوية من شكل المعارك، ومن المتوقع أن تحدث التقنيات المشابهة آثاراً كبيرة في جميع أنحاء صناعة الدفاع".

وقالت الوكالة: "إنها تتجه إلى تصاميم مستوحاة من العالم الطبيعي؛ لأن الطبيعة قد صممت الحيوانات لتعيش وتزدهر في بيئاتها على مدى ملايين السنين".

يذكر أنّ تعداد الجيش الكوري الجنوبي يقارب الـ600000 جندي، مع 3.1 ملايين آخرين من جنود الاحتياط، وجارتها الشمالية التي تشكل تهديداً خطيراً لها تملك 945000 جندي نشط و 7.6 ملايين جندي في الاحتياط.