شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عاصفة مطيرة قوية تدمر مدينة بشمال غانا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضربت عاصفة مطيرة قوية مدينة "كاسينا نانكانا" بشمال غانا والمناطق المحيطة بها، وأطاحت بأسطح المباني السكنية والمنشآت التعليمية الحكومية، كما أسفرت عن سقوط العديد من خطوط الجهد العالي ما قطع إمدادات الكهرباء عن المناطق المتضررة.

وذكرت صحيفة غانا تايمز على الإنترنت أن العاصمة الممطرة تسببت كذلك في اقتلاع عدد كبير من الأشجار في المناطق المنكوبة، فيما قام رئيس البلدية يرافقه عدد من كبار المسؤولين وفريق من المنظمة الوطنية لإدارة الكوارث بتفقد المناطق المتضررة والمدارس التي خربتها العاصفة لتقييم حجم الخسائر.

Advertisements

وأشارت الصحيفة إلى أن التلاميذ اضطروا للدراسة في العراء تحت الأشجار ولا سيما قبل امتحانات التعليم الأساسي بعد أن ألحقت العاصفة دمارا شديدا بالعديد من المدارس، ويذكر أن الأبنية التعليمية تعرضت لمثل هذه الكارثة العام الماضي ما أثر على الآداء الأكاديمي.