شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عاصفة مطيرة قوية تدمر مدينة بشمال غانا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضربت عاصفة مطيرة قوية مدينة "كاسينا نانكانا" بشمال غانا والمناطق المحيطة بها، وأطاحت بأسطح المباني السكنية والمنشآت التعليمية الحكومية، كما أسفرت عن سقوط العديد من خطوط الجهد العالي ما قطع إمدادات الكهرباء عن المناطق المتضررة.
وذكرت صحيفة غانا تايمز على الإنترنت أن العاصمة الممطرة تسببت كذلك في اقتلاع عدد كبير من الأشجار في المناطق المنكوبة، فيما قام رئيس البلدية يرافقه عدد من كبار المسؤولين وفريق من المنظمة الوطنية لإدارة الكوارث بتفقد المناطق المتضررة والمدارس التي خربتها العاصفة لتقييم حجم الخسائر.
وأشارت الصحيفة إلى أن التلاميذ اضطروا للدراسة في العراء تحت الأشجار ولا سيما قبل امتحانات التعليم الأساسي بعد أن ألحقت العاصفة دمارا شديدا بالعديد من المدارس، ويذكر أن الأبنية التعليمية تعرضت لمثل هذه الكارثة العام الماضي ما أثر على الآداء الأكاديمي.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: عاصفة مطيرة قوية تدمر مدينة بشمال غانا.. اعرف التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.