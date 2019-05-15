علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: عاصفة مطيرة قوية تدمر مدينة بشمال غانا.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضربت عاصفة مطيرة قوية مدينة "كاسينا نانكانا" بشمال غانا والمناطق المحيطة بها، وأطاحت بأسطح المباني السكنية والمنشآت التعليمية الحكومية، كما أسفرت عن سقوط العديد من خطوط الجهد العالي ما قطع إمدادات الكهرباء عن المناطق المتضررة.

 

وذكرت صحيفة غانا تايمز على الإنترنت أن العاصمة الممطرة تسببت كذلك في اقتلاع عدد كبير من الأشجار في المناطق المنكوبة، فيما قام رئيس البلدية يرافقه عدد من كبار المسؤولين وفريق من المنظمة الوطنية لإدارة الكوارث بتفقد المناطق المتضررة والمدارس التي خربتها العاصفة لتقييم حجم الخسائر.

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وأشارت الصحيفة إلى أن التلاميذ اضطروا للدراسة في العراء تحت الأشجار ولا سيما قبل امتحانات التعليم الأساسي بعد أن ألحقت العاصفة دمارا شديدا بالعديد من المدارس، ويذكر أن الأبنية التعليمية تعرضت لمثل هذه الكارثة العام الماضي ما أثر على الآداء الأكاديمي.

 

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