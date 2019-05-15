شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبا.. تطوير تقنية تربط العقل بأجهزة الكمبيوتر عبر شريحة داخل الجمجمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جمعت شركة ناشئة يدعمها إيلون موسك الرئيس التنفيذى لـSpacex وتسلا، 39 مليون دولار من جولة التمويل المخطط لها البالغة 51 مليون دولار وفقًا لتقرير مقدم من لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC)، وذلك فى سعيها لتطوير تقنية من شأنها توصيل العقل البشري بأجهزة الكمبيوتر.



تقنية الكمبيوتر البشرى فى الدراما

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فتتطلع شركة Neuralink الناشئة إلى توصيل العقول البشرية بأجهزة الكمبيوتر، وفى حين أنه ليس من الواضح ما الذى أحرزته Neuralink فى تقنيتها إلا أن الإيداعات تأتى بعد أقل من شهر من تنبؤ الرئيس التنفيذى لشركة SpaceX وتسلا بمحاولات بدء التشغيل من خلال تويتة، حيث قال موسك إن تقنية Neuralink "ستأتى قريبًا".



إيلون موسك



وستكون التقنية الحديثة عبارة عن شريحة ومجموعة من الأسلاك الصغيرة، التى يتم زرعها جراحيًا فى جمجمتك، حيث يقول موسك إن هذه التقنية سبيل البشرية للتعايش مع الذكاء الاصطناعى، وإن تطوير الرقائق المزروعة يمكن أن يكون ما يمنع تحول الجنس البشري إلى نوع مهدد بالانقراض بعد تطور الذكاء الاصطناعى بشكل كبير قد يمثل خطورة حقيقية على البشر.