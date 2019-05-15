شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تتوقع الأحوال الجوية..أنظمة رادار متقدمة في مطار بكين الدولي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة الصينية لعلوم وصناعة الفضاء اليوم تركيب عدد من أنظمة الرادار الصينية المتقدمة في مطار بكين داشينغ الدولي الجديد، لتوفير توقعات أسرع وأكثر دقة للأحوال الجوية.

وذكرت الشركة - في بيان اليوم - أن أحد هذه الأنظمة هو نظام رادار سحابي بالأمواج الميليمترية، يتميز بالقدرة على مراقبة السحب والضباب والثلوج والرذاذ ضمن نطاق 60 كيلومترا من المطار، والحصول على بيانات الطقس.

وأضافت أنه من خلال العمل مع أنظمة الرادار الأخرى، سيتمكن النظام المذكور من تحسين توقعات الطقس للمطار بدقة أعلى، إلى جانب توفير مراقبة لحظية وبالتوقيت الفعلي، وإنذار مبكر لظروف الرؤية المنخفضة.

ومن المخطط أن يتم إكمال إدخال نظامي رادار لتحديد نوعية واتجاه الرياح، ونظام رادار لتحديد ومعرفة الرياح التروبوسفيرية (الرياح في الطبقة السفلى للغلاف الجوي).

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وفي سياق متصل، طورت شركة المجموعة الصينية للتكنولوجيا الإلكترونية نظام رادار جديدا للأحوال الجوية للمطار الجديد، مزودا بأحدث تكنولوجيات الرادار، حيث يتمتع بسرعة مسح أقوى وموثوقية أعلى، وقدرة تعقب أقوى من أنظمة الرادارات العادية.

ويستغرق الأمر دقيقة واحدة فقط للرادار الجديد لإكمال عملية المسح والتصوير، مقابل 6 دقائق تقريبا لأنظمة الرادار السابقة، كما أن النظام الجديد قادر على العمل لـ 3 آلاف ساعة، أي 5 أضعاف أنظمة الرادار العادية.

ويمكن لهذا الرادار تعقب واكتشاف الأحوال الجوية الخطيرة، مثل العواصف الرعدية والرياح العاتية، بشكل أسرع وأكثر دقة.

ويقع مطار بكين داشينغ الدولي على بعد 46 كيلومترا جنوبي العاصمة بكين، حيث سيتم تشغيله رسميا قبل نهاية شهر سبتمبر القادم.