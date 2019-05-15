شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس "ناسا" يشكر ترامب: 1.6 مليار دولار دفعة قوية لإرسال البشر إلى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر جيم بردنشتاين رئيس وكالة الفضاء الأميركية ناسا، عن شكره للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عقب قراره الأخير بتخصيص 1.6 مليار دولار أمريكى لصالح الوكالة الأمريكية من أجل البدء فى خطتها لإرسال مجموعة من البشر إلى القمر بحلول عام 2024.

وقال رئيس وكالة ناسا: هذه هي الدفعة التي تحتاجها NASA للمضى قدمًا في إرسال الرجل مع أول امرأة إلى القمر.. شكرا الرئيس ترامب".





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن إنه سيخصص 1.6 مليار دولار إضافية لصالح وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" كي تتمكن من إرسال مركباتها الفضائية للقمر والمريخ، وقال الرئيس الأمريكى: "تحت إدارتى، نعيد ناسا إلى العظمة وسنعود إلى القمر ثم المريخ، أقوم بتحديث موازنتى لتشمل 1.6 مليار إضافية كى نتمكن من العودة للفضاء بطريقة كبيرة".

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وكانت "أبولو 17" آخر البعثات التي أرسلتها "ناسا" إلى القمر، وذلك في ديسمبر 1972، وفيما حمل مشروع القمر 2024 اسم الآلهة "أرتميس" الأخت التوأم لأبولو وآلهة القمر، وذلك فى إطار عودة رواد الفضاء الأمريكيين إلى سطح القمر عام 2024 بما في ذلك هبوط أول امرأة ورجل هناك.