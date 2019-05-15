تكنولوجيا: هاتف OnePlus 7 يجمع بين مواصفات هاتفي OnePlus 6T و7 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة وان بلس مؤخراً إصدارها الجديد من الهواتف المميزة OnePlus 7 Pro الذي جاء بتصميم ومميزات جديدة، كما كشفت الشركة عن هاتف OnePlus 7 الذي يجمع بين مواصفات إصدارها المميز الجديد OnePlus 7 Pro وإصدارها السابق OnePlus 6T.

يأتي هاتف OnePlus 7 بشاشة مسطحة Optic AMOLED مميزة بحجم 6.41 إنش، تأتي بدقة عرض 1080 بيكسل، وتضم نتوء teardrop أعلى الشاشة، كما تدعم وان بلس هذا الإصدار أيضاً بواحدة من المميزات التي قدمت في هاتف OnePlus 7 Pro، وهي ميزة مستشعر البصمة المدمج في الشاشة والمميز بأسرع آداء، كما يضم رقاقة معالج Snapdragon 855 وهي نفس الرقاقة المستخدمة في هاتف Pro.

وترتكز الذاكرة في هاتف OnePlus 7 على معايير UFS 3.0 حيث يأتي بسعة تخزين 128 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت، هذا إلى جانب ذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام.

أيضاً يضم هاتف OnePlus 7 كاميرة خلفية مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، وهو مستشعر 0.8µm بيكسل المستخدم أيضاً في هاتف Pro، كما يدعم الهاتف ميزة التثبيت البصري، ويتميز بفتحة عدسات f/1.7، بينما يدعم المستشعر الثاني عمق التصوير، ويدعم أيضاً تقنية HDR بلس، وأنماط تصوير مميزة بأعلى جودة عرض.

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ويضم هاتف OnePlus 7 كاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل في مستشعر 1.0µm بيكسل، وبقدرة على تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل مع EIS، بينما تدعم الكاميرة الرئيسية في الهاتف تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية، وأنماط تصوير بالحركة البطيئة بدقة 1080 بيكسل عند 240 إطار لكل ثانية، أو 720 بيكسل عند 480 إطار لكل ثانية.

أيضاً يضم هاتف OnePlus 7 ميزة صوتيات Dolby كما في الإصدار Pro، بينما يضم بطارية بقدرة 3700 mAh كما في إصدار وان بلس السابق OnePlus 6T، مع شاحن بقدرة 20W.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف OnePlus 7 بلوني الرمادي Mirror، والأحمر على أن يكون حصرياً على أسواق الصين والهند، كما يبدأ تسعير هاتف OnePlus 7 من 549 يورو للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

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