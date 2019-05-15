تقرير جديد يقترح الموعد الذي سيصل فيه جهاز Playstation 5 إلى الأسواق، وكم سيكلف

فاطمة أيت طالب - دبي - أكدت لنا شركة Sony بالفعل أنها تعمل على الجيل المقبل من جهاز Playstation والمعروف حاليًا بإسم Playstation 5. وأشارت الشركة أيضًا إلى أن جهاز الألعاب المنزلي الجديد لن يصدر حتى العام المقبل. والآن، نحن هنا مع تقرير جديد يشير إلى أن جهاز Playstation 5 سيصدر في شهر نوفمبر من العام المقبل مقابل 499 دولار أمريكي.

يتوقع المحلل الشهير Hideki Yasuda أن تقوم شركة Sony بإطلاق جهاز Playstation 5 في شهر نوفمبر من العام 2020. ويتوقع أيضًا في مذكرته البحثية الصادرة بإسم مؤسسة Ace Research Institute أن هذا الجهاز سيكلف على الأرجح 499 دولار أمريكي.

يتوقع المحلل أيضًا بداية قوية لجهاز Playstation 5 عند وصوله. في الواقع، هو يتوقع أن تنجح شركة Sony في بيع ستة ملايين وحدة من جهاز Playstation 5 في السنة الأولى وحدها، وتليها 15 مليون وحدة في السنة الثانية.

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لقد شهدت شركة Sony نجاحًا كبيرًا مع جهاز Playstation 4، لذلك من الواضح أن خليفته سيحظى بنفس القدر من النجاح، إن لم يكن أفضل عندما يتم عرضه للبيع. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كان ذلك سيحدث بالفعل أم لا.

وأكدت لنا شركة Sony حتى الآن أن الجيل المقبل من Playstation سيضم معالج ثماني النوى من فئة AMD Ryzen يستند على معمارية 7nm Zen 2، وسيدعم رسوميات بدقة تصل إلى 8K بفضل معالج الرسوميات الخاص الذي يستند على معالجات AMD Radeon Navi Series، كما أنه سيدعم تكنولوجيا Ray-Tracing. وبغض النظر عن الرسوميات، فقد ذكرت شركة Sony كذلك أن جهاز Playstation 5 سيدعم تكنولوجيا الصوت الثلاثي الأبعاد الغامرة، وسيضم ذاكرة تخزينية من نوع SSD لتسريع أوقات التحميل.