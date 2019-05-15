ثغرة أمنية في تطبيق WhatsApp تسمح للقراصنة بحقن برامج التجسس في أجهزة المستخدمين

فاطمة أيت طالب - دبي - واحدة من ميزات WhatsApp التي تحب الشركة أن تتباهى بها هي التشفير المتناهي. هذا يعني أن الرسائل المرسلة والمستلمة تكون مشفرة تمامًا، مما يمنع القراصنة من إعتراضها وقراءتها. ومع ذلك، يبدو أنه على الرغم من أن التطبيق قد يكون محميًا في هذا الجانب، إلا أن هناك ثغرة أمنية مفتوحة.

ووفقا لتقرير صدر اليوم من صحيفة The Financial Times، فقد إكتشفت WhatsApp مؤخرًا ثغرة أمنية أثرت على تطبيقها والتي يمكن من خلالها إضافة تعليمات برمجية ضارة طورتها شركة تدعى NSO Group، مما يجعل مستخدمي WhatsApp على أجهزة الأندرويد و iOS معرضين للخطر. هذه التعليمات البرمجية الضارة تسمح في الأساس للهاكر بالتجسس على أجهزة ضحاياه.

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وبخصوص هذا الموضوع، صرحت WhatsApp بالقول : ” يحتوي هذا الهجوم على جميع السمات المميزة لشركة خاصة معروفة بالعمل مع الحكومات لتقديم برامج تجسس يقال أنها تتحكم في وظائف أنظمة التشغيل على الأجهزة المحمولة. لقد أطلعنا عددًا من منظمات حقوق الإنسان لمشاركة المعلومات التي نستطيع مشاركتها، والعمل معها لإخطار المجتمع المدني “.

لا يزال من غير الواضح كم عدد الأجهزة التي تأثرت نتيجة لذلك، ولكن مع وجود 1.5 مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم، فإن 1% فقط يترجم إلى عدد كبير من المستخدمين. لحسن الحظ، يبدو أن شركة WhatsApp قامت بإصلاح الثغرة الأمنية وتقوم بإطلاق هذا الإصلاح للمستخدمين اليوم، لذا تأكد من تحديث تطبيق WhatsApp الخاص بك إذا كنت ترغب في تجنب خطر التعرض للإصابة ببرنامج التجسس هذا.