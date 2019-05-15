المحكمة العليا تفرض على آبل مواجهة دعوى قضائية بسبب الإحتكار على متجر App Store

فاطمة أيت طالب - دبي - منحت المحكمة العليا الضوء الأخضر لدعوى قضائية ضد شركة آبل تتهمها فيها بالإحتكار. لم تجد المحكمة بأن حجة آبل مقنعة بما يكفي. وقد أيدت المحكمة العليا قرار محكمة الإستئناف المتمثل في أنه يمكن للعملاء الذين يستخدمون متجر iTunes App Store مقاضاة آبل بسبب الإرتفاع المزعوم للأسعار.

تزعم الدعوى القضائية أنه من خلال إلزام مستخدمي iOS على شراء التطبيقات من خلال متجر iTunes App Store، وإقتطاع 30 في المئة من عائدات المطورين، فقد إستخدمت شركة آبل إحتكارها لزيادة أسعار التطبيقات والألعاب والإشتراكات على المستهلكين في ما تم وصفه في الدعوى بـ ” دعوى مكافحة الإحتكار الكلاسيكي “.

كانت حجة شركة آبل هي أن العملاء كانوا يشترون بالفعل التطبيقات من المطورين وأن المطورين كانوا عملاء متجر iTunes App Store. وكتب القاضي Brett Kavanaugh ” أن الخط الذي رسمته آبل ليس له معنى كبير، بإستثناء تمثيل طريقة لإبعاد آبل عن هذه الدعوى القضائية وغيرها من الدعاوى المماثلة “.

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كانت شركة آبل تعتمد على مبدأ Illinois Brick القانوي الذي ينص على أن ” المشترون غير المباشرين ” للمنتج ليس لديهم الأساس القانوني لتقديم قضية مكافحة الإحتكار. قررت المحكمة العليا في حكمها أن هذا المبدأ لا يُطبق في حالة شركة آبل.

لكي نكون واضحين، فإن الحكم لا يتعلق بما إذا كانت شركة آبل تمارس الإحتكار غير القانوني على متجر iTunes App Store أم لا. كما تشير المحكمة العليا، فهذه القضية لا تزال في مرحلة مبكرة، لذا لم يصدر حكم بشأنها بعد.