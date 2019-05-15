تسريب الهاتف Huawei P20 Lite 2019، وسيضم ثقبًا على مستوى الشاشة، وأربع كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - كان Huawei P20 Lite هو العضو الأرخص في سلسلة هواتف Huawei P20 Series، ويبدو أن هذا الهاتف سيحصل على خليفة له هذا العام. ووفقا لتسريب جديد، فيبدو أن الهاتف Huawei P20 Lite 2019 سيحصل على بعض التغييرات على مستوى التصميم، بما في ذلك ثقب على مستوى الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية، وأربع كاميرات في الخلف بوضعية عمودية يتواجد بجانبها مستشعر بصمات الأصابع.

ووفقا للمصدر الذي كان وراء تسريب هذه الصور، فهو ذكر بأن الهاتف Huawei P20 Lite 2019 الجديد سيضم مواصفات تقنية متوسطة تشمل شاشة LCD بحجم 5.84 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 710، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن أربع كاميرات في الخلف بدقة 24 ميغابكسل للكاميرا الأساسية. وعلى الرغم من أننا لا نعرف مواصفات الكاميرات الثلاثية المتبقية، فنحن نعتقد بأن الكاميرا الرابعة في هذه المنظومة ستكون من نوع Time Of Flight.

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وبصرف النظر عن ذلك، فقد أوضح نفس المصدر كذلك بأن الهاتف Huawei P20 Lite 2019 سيضم بطارية بسعة 3000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط. وكما تلاحظون في الصور أعلاه، فالهاتف Huawei P20 Lite 2019 سيكون متوفرًا بألوان مختلفة تشمل الأسود والأزرق والأحمر. وعندما يتعلق الأمر بالسعر، فمن المتوقع أن يبدأ من 315 دولار أمريكي.