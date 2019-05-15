شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا ستكون شكل حياة البشر فى الفضاء خارج كوكب الأرض فى المستقبل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق "جيف بيزوس" مليارات مع شركة أمازون، لكنه يخطط الآن لأمر مختلف تماما، إذ يركز الملياردير الأمريكى أغنى شخص فى العالم على شركة الفضاء الخاصة Blue Origin، والتى كشفت فى الآونة الأخيرة مجموعة من المساكن المستقبلية التى يمكن أن تدعم الحياة البشرية بعيدًا عن الأرض يومًا ما.



مستعمرات الفضاء

وحديثا تم الكشف عن مجموعة من الصور التخيلية لشكل الحياة خارج الأرض، وتكشف أنه تم تصميم هذه المساكن لتكون مكتفية ذاتيا ويمكن أن تسمح لمليارات الأشخاص بالعيش فى مستعمرات خارج العالم.



جانب من شكل حياة البشر فى الفضاء

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وكان لدى بيزوس خلال مؤتمره الأخير الكثير ليقوله عن أنواع المستعمرات التى يمكننا جميعًا العيش فيها فى الفضاء. وقال: "هذه هياكل كبيرة للغاية، تقع على بعد أميال من بعضها البعض، وتضم مليون شخص أو أكثر".



مستعمرات البشر خارج الارض

والبعض منهم سيكون أكثر راحة، ويمكن أن يكون لديهم جو ترفيهى بحيث يتمكن الفرد من الطيران داخله، كما سيكون للبشر سيطرة كاملة على البيئة، وسيكون الطقس دائمًا مثاليًا ولن تكون هناك عواصف أو زلازل أو نشاط طبيعى خطير".



جانب من الموائل

وأخيرًا، ستكون جميع الموائل قريبة جدًا من الأرض حتى يمكننا السفر ذهابًا وإيابًا فى يوم واحد، إذ قال بيزوس: "يمكن أن يكونوا بالقرب من الأرض حتى تتمكن من العودة".