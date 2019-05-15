مصراوي
قال محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الموجة شديدة الحرارة التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية والمتوقع أن تبلغ ذورتها غدًا الخميس، جاءت نتيجة تأثر البلاد بكتلة هوائية قادمة من الجزيرة العربية ومن امتداد منخفض السودان.
وأضاف شاهين أن الكتلتين المشار إليهما مرتفعتي الحرارة، موضحًا: "الكتلتان يسببان رياح شمالية شرقية وجنوبية شرقية مرتفعة الحرارة نظرًا لارتفاع حرارة المصدر - الجزيرة العربية ومنخفض السودان".
وأشار إلى أن اعتدال الطقس، خلال الفترة الماضية، كان...
كانت هذه تفاصيل خبر «تسجل 39 اليوم وتبلغ ذروتها غدًا».. الأرصاد توضح سبب ارتفاع حرارة الجو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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