شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لخدمة "يوتيوب" يوفر القدرة على تبديل حسابات جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة جوجل خلال فعاليات مؤتمرها للمطورين I\O 2019، أنه سيكون من السهل الوصول لجميع إعدادات حساب جوجل عبر التطبيقات أسهل ما يكون، حيث حصل كل من تطبيق "جيميل" وجهات الاتصال، وKeep والصور والبحث وكذلك الخرائط على هذه الإمكانية، وذلك من خلال توفير "مبدل" جديد للحسابات، والذى يتيح للمستخدمين التبديل بين أكثر من حساب لتسجيل الدخول من خلاله، وهو الأمر الذى تم تطبيقه على يوتيوب أيضا مؤخرا.

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وبحسب موقع androidpolice الأمريكى، فإن التحديث الجديد متاح لنظام تشغيل أندرويد فقط، حيث سيلاحظ المستخدم أن صفحة حساب التطبيق حصلت على بعض التغييرات المرئية، بما فى ذلك التخلص من الخلفية الرمادية، كما تم إضافة خيارين، الأول عنوان البريد الإلكترونى الذى أصبح أكثر وضوحًا، والثانى خيار لنقلك مباشرة لحساب جوجل.

كذلك فإن خيار تسجيل الخروج قد انتهى بالكامل، وذلك على الرغم من أنه لا يزال بإمكان المستخدم التبديل إلى وضع التصفح الخفى من صفحة الحساب الرئيسية، أو ربما حذف البيانات على تطبيق يوتيوب للعودة إلى إصدار نظيف من التطبيق وبدون تسجيل أى حساب.