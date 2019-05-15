شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فوكسكون التايوانية المصنعة للأيفون تعلن عن أكبر انخفاض فى أرباحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة فوكسكون التايوانية، عن أكبر انخفاض فى أرباحها الفصلية، مقارنة بما توقعه المحللون، وسط تراجع الطلب على الإلكترونيات من عملائها الرئيسيين، بما فى ذلك شركة أبل.

وقالت فوكسكون، المعروفة رسمياً باسم شركة هون هاى للصناعات الدقيقة، فى بيان إن أرباحها الصافية بلغت 19.82 مليار دولار (637.26 مليون دولار) للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019 ، بانخفاض 17.7٪ عن نفس الفترة من العام السابق.

ولم توضح الشركة ما أدى إلى هذا الربح الأسوأ من المتوقع، لكن قال آرثر لياو، المحلل فى شركة فوبون للأبحاث فى تايبيه، قبيل النتائج إنه على الرغم من تباطؤ مبيعات هواتف أيفون، فإن فوكسكون ستستفيد من إطلاق هواتف أيفون الجديدة، المتوقع فى وقت لاحق من هذا العام.

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جدير بالذكر التقى تيرى جو رئيس مجلس إدارة شركة فوكسكون ، الذى قال الشهر الماضى إنه سيرشح نفسه لرئاسة تايوان فى عام 2020، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى وقت سابق من هذا الشهر لمناقشة وضع استثمارات الشركة المخطط لها فى ويسكونسن.

وقال الشهر الماضى لرويترز إنه يعتزم التنحى من الشركة لإفساح المجال أمام المواهب الشابة لرفع صفوفها.