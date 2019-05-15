شكرا لقرائتكم خبر عن ثغرة بواتساب.. شاهد كيف يتم اختراق هاتفك في غضون 10 ثوان (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت شركة “واتساب” عن ثغرة أمنية كبيرة في نظامها، والتي سمحت لقراصنة إلكترونيين بالوصول الى هواتف مستخدميها وزرع برمجيات تجسس، ودعت الشركة مستخدمي تطبيقها إلى تحديثه بآخر إصدار كإجراء احترازي.



وقالت الشركة التي تملكها “فيسبوك” إن الهجوم يحمل بصمات شركة خاصة لم تذكرها، لكن مصدراً مطلعاً على التحقيق في الهجوم قال إن تلك الشركة هي مجموعة NSO ، وهي شركة إسرائيلية طورت مجموعة قوية من البرمجيات الخبيثة مصممة للتجسس.



وأضافت “واتساب” إنها اكتشفت وأصلحت الثغرة الأمنية التي سعى المهاجمون لاستغلالها. وكانت الثغرة تسمح للمتسللين بزرع شفرة ضارة على هاتف الضحية عن طريق إجراء مكالمة صوتية للضحية على واتساب.





وقال متحدث باسم واتساب، في بيان، إن “الهجوم به جميع السمات المميزة لشركة خاصة تعمل مع الحكومات لتقديم برامج تجسس تتولى وظائف أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة“. وأضاف: “لقد تواصلنا مع العديد من منظمات حقوق الإنسان ونعمل سويا لإعلام المجتمع المدني بأنشطة هذه الشركة“.



ولم تذكر واتساب اسم الشركة الخاصة، ولكن قال مصدر مطلع على التحقيق في الهجوم إن الشركة هي “مجموعة NSO”، وهي شركة إسرائيلية طورت برمجيات خبيثة قوية مصممة للتجسس على ضحاياها.



بينما قالت شركة NSO، في بيان لـCNN: “تحت أي ظرف من الظروف، لن تتدخل الشركة في تشغيل أو تحديد أهداف بتكنولوجيتها التي يتم تشغيلها فقط من قبل وكالات الاستخبارات وتطبيق القانون“.



وأضافت شركة NSO أن تقنيتها مرخصة للوكالات الحكومية “لغرض وحيد هو مكافحة الجريمة والإرهاب“، مدعية أن “هذه الوكالات تحدد كيفية استخدام التكنولوجيا دون أي تدخل من الشركة“.



ويشرح أورين ليبرمان مراسل شبكة CNN مدى قوة برامج التجسس التابعة لـ NSO ، حيث تحدث مع خبراء الأمن الإلكتروني حول كيفية عمل البرنامج.

Advertisements