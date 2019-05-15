شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يتتبع جوجل أماكن المستخدمين خارج "تاريخ الموقع"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعض تطبيقات جوجل تقوم تلقائيًا بتخزين بيانات الموقع من دون طلب حتى عند إيقاف سجل المواقع مؤقتًا، فكما ذكرت صحيفة "ديلى ميل البريطانية، كيف يمكن لجوجل تتبع أماكن المستخدمين من خلال عدة طرق والتى تشمل:

• تخزين لقطة من موقعك عندما تفتح تطبيق الخرائط.

• تحديد تحديثات الطقس اليومية التلقائية على هواتف أندرويد مكانك في كل مرة يتم فيها تحديث التوقعات.

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• بعض نتائج البحث التى تقوم بها، تحدد خط الطول بدقة وتحفظه في حسابك على جوجل.

ويتم تسجيل جميع هذه المعلومات كجزء من ميزة "نشاط الويب والتطبيق" ، ويتم تمكين هذا بشكل افتراضي، ويخزن مجموعة متنوعة من المعلومات من تطبيقات ومواقع جوجل إلى الحساب الخاص بك.

ويؤدي ترك "نشاط الويب والتطبيق" مفتوح وإيقاف تشغيل "سجل الموقع" إلى منع جوجل من إضافة تحركاتك إلى "الجدول الزمني" ، ولكن لا يوقف جوجل مجموعة من علامات المواقع الأخرى التى ذكرناها.