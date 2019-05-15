الحرارة تصل 42 درجة.. توقعات حالة طقس خلال الـ48 ساعة المقبلة

كتب محمود راغب

تصل الموجة الحارة ذروتها على كافة أنحاء الجمهورية بداية من الأربعاء وتستمر حتى الخميس المقبل، وذلك وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، وسط تحذيرات للمواطنين بتوخى الحذر وتجنب التعرض المباشر للشمس والإكثار من شرب السوائل .

وينشر "اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الطقس على كافة الأنحاء بالجمهورية خلال الـ 48 ساعة المقبلة:

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1- يستمر الطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية

2- الطقس سيكون شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا معتدل ليلا

3- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على...