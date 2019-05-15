شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ايه العلاقة بين مكان قلب الإنسان والحلزون؟ جين يكشف مفاجأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقد اكتشف العلماء لماذا تكون لفائف جسم الحلزون إلى اليمين، ويقولون إن الاكتشاف يفسر أيضًا سبب وجود قلوبنا فى اليسار وكبدنا على اليمين.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، فإنه نادرا ما يوجد حلزون يلتف جسمه إلى اليسار، ويتم تجنبها كشركاء في التزاوج، حيث حدد الباحثون اليابانيون الآن جينًا واحدًا وراء ظهور الجسم اليميني في حلزون Lymnaea stagnalis للمياه العذبة.



جسم الحلزون

وكشفت دراستهم أن الحلزون الذى تم إدخال الهندسة وراثيا به حيث تم إزالة النسخة لبوظيفية من جين Lsdia1 أنتجت ذرية حلزون ملفوف إلى اليسار، وقالت مؤلفة الدراسة البروفيسور ريكو كورودا من جامعة طوكيو في اليابان: "من اللافت للنظر أن هذا الحلزون ذات اللف العكسي يتمتع بصحة جيدة، وأن هذا اللف يمكن أن يرثه جيل بعد جيل".

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وقالت البروفيسور كورودا إنه بينما لم يتضح بعد كيف يمكن لـ Lsdia1 التحكم في عدم تناسق اليسار واليمين، فإن الجين به بروتين "فورمين" الذى يشارك في تنظيم الهيكل العظمي الداخلي للخلية، ونظراً لوجود جينات مثل Lsdia1 في جميع أنحاء مملكة الحيوانات، فإن آليات مماثلة للتحكم في التباين بين اليسار واليمين يمكن أن تلعب دورًا في الأنواع الأخرى، بما في ذلك البشر أيضا".



الحلزون

وأضافت إن دراسة Lsdia1 يمكن أن تساعد في النهاية على فهم سبب ولادة بعض الأطفال بقلبهم على الجانب الأيمن من صدورهم.