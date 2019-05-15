شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق تطبيقها Apple TV بأكثر من 100 دولة حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شركة أبل فى طرح تطبيقها التلفزيونى فى أكثر من 100 دولة، إذ سيعمل عبر عدد من الأجهزة، بما فى ذلك هواتف أيفون و أجهزة الأيباد وApple TV .

إلى جانب الهند والولايات المتحدة وكندا ونيبا، سيتم طرح التطبيق الجديد Apple TV بعدد لا حصر له من الدول، إذ قالت الشركة بمنشور عبر مدونتها: "مع التحديث المجانى لبرنامج iOS 12.3 و tvOS 12.3، يمكن للعملاء فى جميع أنحاء العالم الآن الاشتراك فى قنوات Apple TV ضمن تطبيق Apple TV – ليكون بإمكانهم الدفع مقابل القنوات التى يريدونها فقط - ويشاهدونها عند الطلب مباشرةً فى التطبيق" .

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بفضل ميزة "مشاركة العائلة"، يسمح تطبيق Apple TV لما يصل إلى ستة أعضاء بمشاركة الاشتراكات فى قنوات Apple TV باستخدام ID Apple وكلمة سر مخصصة.

وأضاف المنشور: "يمكن للمشتركين مشاهدة وتنزيل العروض والأفلام على الإنترنت وأثناء وضع عدم الاتصال".

ويتميز التطبيق بأقسام مخصصة للمحتوى الذى تم اختياره يدويًا للأطفال من جميع الأعمار، بالإضافة إلى قسم الرياضة، وسيتاح تطبيق Apple TV لمستخدمى MacBook فى وقت لاحق من هذا العام