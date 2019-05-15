- 1/2
- 2/2
كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Morus Zero”..مجفف ومعقم ملابس مستقبلي
متابعة-سنيار: على منصة التمويل الجماعي كيك ستارتر، تم الكشف عن مجفف ملابس أطلق عليه Morus Zero، والذي يستخدم تقنية التفريغ لتجفيف ملابسك وكذلك تعقيمها باستخدام الأشعة فوق البنفسجية.
وقال مطورو المجفف: “تستغرق مجففات المنزل العادية وقتا طويلاً لتجفيف الغسيل، كما أنها تحتل مساحة كبيرة في المنزل، كما أنها تستهلك الكثير من الطاقة ويمكنها إتلاف الأقمشة، لكن مع Morus Zero، كل هذه الأشياء تصبح من الماضي”.
Morus Zero أول مجفف في العالم لسطح العمل مجهز بتكنولوجيا Vacuum + dehydration التي تجفف الملابس في لمح البصر بينما تستهلك طاقة أقل، وهي مصممة لأي منزل، أو يخت فاخر.
“Morus Zero” متاح للدعم على Kickstarter، وتبدأ التعهدات من 299 دولارًا، مما يوفر توفيرًا بنسبة 45٪ من سعر التجزئة الموصى به وهو 549 دولارًا، ومن المتوقع أن تبدأ عملية الشحن في جميع أنحاء العالم في وقت ما حول ديسمبر 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| “Morus Zero”..مجفف ومعقم ملابس مستقبلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.