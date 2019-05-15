كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “Twitter” تسعى إلى إصلاح علاقتها مع المطورين

متابعة-سنيار: أعلنت شركة “Twitter” اليوم أنها تخطط لإجراء تغييرات كبيرة على واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بها – والتي يستخدمها مطورو البرامج لإنشاء خدمات تعمل مع Twitter.

وقالت الشركة أنها تفتح برنامجا جديدا “لمختبرات المطور” لصانعي التطبيقات لاختبار بعض من برامجها الجديدة، ويستخدم Twitter الآن طلبات للبرنامج، والتي ستكون مفتوحة لأي مطور مسجل يرغب في الانضمام.

تعتبر هذه الخطوة بمثابة “تحول كبير في الإستراتيجية” لمنصة Twitter للمطورين، وفقًا لمدير منتجات الشركة لـ Twitter Dat، إيان كيرنز.

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جدير بالذكر أن Twitter لديها علاقة معقدة مع المطورين، فقد اكتسبت الشركة سمعتها في وقت مبكر من تاريخها، عندما اختارت المطورين الذين اكتسبوا شعبية من خلال بناء ميزات غير معتمدة أصلاً في تويتر، مثل مشاركة الصور، وفرض بعض سياساتها بشكل غير متكافئ.

وفي عام 2015، تحدث جاك دورسي في مؤتمر مطور الشركة ووعد “بإعادة ضبط”، واعتذر عن الأخطاء السابقة للشركة وأطلقت الشركة منصة Fabric.

ولكن في عام 2017، باعت الشركة بشكل مفاجئ Fabric إلى Google وألغت حدثها السنوي، وفي وقت لاحق من ذلك العام، وعدت Twitter بإعادة ضبط أخرى، أعقبتها سلسلة من التغييرات على سياسات مطوري البرامج في عام 2018 والتي يبدو أنها مصممة لقتل عملاء Twitter من أطراف ثالثة.