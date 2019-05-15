شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: على غرار سناب شات.. سبوتيفاى تختبر توفير ميزة القصص بخدمتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن منصة سناب شات هى أول من أطلق ميزة "القصص" الشهيرة، وهى الميزة التى انتشرت بشكل كبير على فيس بوك وخدماتها المختلفة سواء ماسنجر أو واتس آب أو انستجرام، لكن مؤخرا بدأت هذه الميزة الوصول إلى خدمات أخرى، والتى كان منها منصة "سبوتيفاى للموسيقى، التى بدأت اختبار ميزة شبيهة.

Advertisements

وبحسب موقع techcrunch الأمريكى، فإن سبوتيفاى تختبر ميزة جديدة تحمل اسم Storyline تعمل على توفير مكان للفنانين داخل التطبيق، وذلك من أجل مشاركة محتوى يشبه القصص، للحديث حول الأغانى أو المحتوى المنشور، ورغم اختلاف المحتوى بحصره على الفنانين، لكن الميزة تعتبر استنساخ لطريقة عرض القصص فى سناب شات أو انستجرام.

لكن حتى الآن لم تكشف الشركة عن موعد وصول التحديث بشكل كامل للمستخدمين، كما لم توضح فيما إذا كان التطبيق سيصل لجميع الأسواق أم سيكون ضمن نطاق محدود فقط.