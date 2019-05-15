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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يطلق تطبيقا جديدا يسمح للمعلنين بإنشاء نسخ أقصر من إعلاناتهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير التقارير إلى أن موقع يوتيوب يعمل على ميزة جديدة ستمكّن المعلنين من إنشاء إصدارات مضغوطة أقصر من إعلانات الفيديو الخاصة بهم لاستخدامها فى تنسيق " Bumper" على يوتيوب، وذلك دون أن يضطر المعلن إلى إنشاء تلك المقاطع القصيرة بأنفسهم فعليًا.
ووفقًا لـ TechCrunch، فالفكرة هى أن يويتوب، من خلال تطبيقه الجديد "Bumper Machine" ، سيمكن المعلنين من إدخال مقطع فيديو أطول، ويخرج فيديو أقصر بكثير، مع الاحتفاظ بجميع عناصر الإعلان الرئيسية، ويستخدم تطبيق Bumper Machine التعلم الآلى للقيام بهذا الأمر.
ويمكن للتطبيق تحويل إعلان مدته 13 ثانية إلى إعلان مدته 6 ثوان مع الاحتفاظ بكامل العناصر، لأن نظام التعلم الآلى على YouTube قادر فعليًا على تحديد الجوانب الأساسية وضغطها تلقائيًا، لذلك قد تكون هذه الأداة مفيدة بشكل خاص للمعلنين.
وقد يمتد استخدام هذا التطبيق فعليًا إلى أبعد من موقع يوتيوب نفسه، إذ يمكن أيضًا استخدام المقاطع التى تم إنشاؤها عبر Bumper Machine نظريًا فى تنسيقات أخرى، مثل Instagram Stories.
ويقول YouTube إن تطبيق Bumper Machine، الذى يتم اختباره داخليًا الآن، سينتج حوالى أربعة أنواع من كل فيديو ليختار المستخدمون منها، مما يوفر مستوى أقل من التدخل البشرى فى هذه العملية.
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