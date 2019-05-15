شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل اليكسا متحيز جنسيا؟ نساء يدعين عدم فهم المساعد الذكى لهن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت المساعدات الشخصية الذكية مثل Amazon Echo وGoogle Home منتشرة بشكل كبير فى الفترة الأخيرة، حيث كشف حوالى 11٪ من البريطانيين أنهم يمتلكون واحدة، وذلك بحسب تقرير جديد، حيث تتيح هذه الأجهزة للمستخدمين تشغيل الموسيقى والتحقق من الأخبار أو الطقس والتحكم فى الأجهزة الذكية الأخرى فى منازلهم باستخدام الأوامر الصوتية.

لكن وفقا لتقرير جديد من mirror البريطانى، فإن النساء غالباً ما يعانين لفهم المتحدث الذكى، ففى استطلاع أجرته مؤسسة YouGov على 1000 من أصحاب السماعات الذكية، قال ثلثا النساء (67٪) أن أجهزتهن لا تستجيب للأمر الصوتى "فى بعض الأحيان" على الأقل، مقارنة بـ 54٪ من الرجال.

وعلى النقيض من ذلك، يقول 46 ٪ من الرجال أن أجهزتهم "نادرا" أو "أبدا" لا تعمل، مقارنة بـ 32 ٪ فقط من النساء، ويكمن هذا السلوك "المتحيز جنسياً" فى كيفية تدريب المساعدين الصوتيين لنظام الذكاء الاصطناعى.

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ولكى يفهم مساعدى الذكاء الاصطناعى مثل Amazon Alexa وGoogle Assistant وApple Siri الأوامر، يجب تدريبهم باستخدام مجموعة واسعة من التسجيلات الصوتية، وإذا كانت هذه التسجيلات عبارة عن أصوات الذكور فى الغالب، والتى تميل إلى أن تكون أقل فى الحديث، فإن المساعدين الصوتيين سوف يكافحون من أجل فهم الأصوات الأنثوية الأخرى.

ووجد بحث YouGov أيضًا أن النساء يتم معاملتهن بشكل أكثر لباقة من الرجال من خلال المساعد الذكى، حيث قال 45٪ منهم أنهم سمعوا جمل مثل "من فضلك" و"شكرًا"، مقارنة بـ 30٪ فقط من أصحاب الذكور.