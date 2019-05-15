شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اشتعال سيارة تسلا فى موقف للسيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة أبل ديلى اليوم أن سيارة كهربائية من طراز تيسلا اشتعلت فيها النيران فى موقف للسيارات فى مركز تجارى بهونج كونج لكن لم يصب أحد فى الحريق الذى لم يعرف سببه على الفور.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى فقالت الصحيفة إن السيارة الكهربائية اشتعلت فيها النيران بعد 30 دقيقة من توقفها فى حى سان بو كونج بالمدينة، وشوهدت ثلاثة انفجارات على لقطات بثها التليفزيون، وقد استغرق رجال الإطفاء 45 دقيقة لإخماد النار، وقد كانت السيارة عبارة عن إصدار مزدوج الطاقة من Tesla Model S 85 KWH، ولم تقدم أى تفسير لما قد يكون سبب الحريق.

من جهتها رفضت شركة تسلا التعليق على الأمر، فيما تقوم السلطات بالتحقيق فى السبب، ويأتى هذا الحادث بعد ثلاثة أسابيع من إعلان تيسلا أنها أرسلت فريقًا للتحقيق فى مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعى الصينية أظهر سيارة تنزل من طراز Tesla موديل S تنفجر فى المركز التجارى فى شنجهاى.

وقد قالت شركة صناعة السيارات إن السيارات الكهربائية لديها فرصة أقل بحوالى 10 مرات من التعرض للحريق من السيارات التى تعمل بالبنزين، وقد كان هناك ما لا يقل عن 14 حالة من سيارات تسلا التى اشتعلت فيها النيران منذ عام 2013، معظمها بعد حادث تصادم.