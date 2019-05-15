إتش بي تكشف عن حاسب محمول بشاشة مزدوجة

كشفت شركة إتش بي HP عن مجموعة كبيرة من المنتجات الجديدة للاعبين تابعة لعلامتها التجارية Omen، بما في ذلك حاسبها المحمول المخصص للألعاب HP Omen X 2S بقياس 15 إنشًا، والذي يعد أول جهاز حاسب محمول بشاشة مزدوجة من إتش بي.

وتحاول الشركات المصنعة للأجهزة الابتكار بعد أن أصبحت معظم أجهزة الحاسب المحمولة المخصصة للألعاب قليلة السماكة، وخفيفة الوزن، وقوية العتاد، بحيث يحاكي جهاز إتش بي الجديد الحاسب المحمول من شركة ريزر Razer المسمى Project Valerie المكون من ثلاث شاشات.

واكتشفت إتش بي العديد من الأشياء المثيرة للاهتمام أثناء إجراء أبحاث السوق للمنتج الجديد، بما في ذلك استخدام الكثير من اللاعبين، وخاصة الصينيين، شاشة ثانية على شكل هاتف ذكي عندما يلعبون ألعابًا على أجهزة مثل أجهزة الحاسب المحمولة، بحيث يستخدمونها للتراسل الفوري ومنصات الدردشة المختلفة.

وقالت انجليكا يانغ Angelica Yang، مديرة محتوى NPI للألعاب في إتش بي: يبحث اللاعبون بشكل دائم عن تقنيات جديدة، وذلك لأن عليهم متابعة اللعبة، ونوافذ المتصفح المتعددة، والدردشة، في آن معًا، وبالتالي فإن الشركة ستوفر لهم ذلك عبر جهاز واحد، ويمكنهم زيادة عرض أي جزء معين من الشاشة فورًا.

ويشتمل الحاسب المحمول على معالجات إنتل Core i9-9880H من الجيل التاسع بتردد يصل إلى 5 جيجاهيرتز، ورسوميات إنفيديا NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q مع 8 جيجابايت من VRAM و NVIDIA G-Sync، و 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 2 تيرابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع SSD.

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كما يأتي بذاكرة اختيارية من نوع Intel Optane، وهو مزود بمجموعة من الحلول الحرارية، بما في ذلك نظامًا جديدًا للتبريد يتدفق من 5 اتجاهات، ومعجونًا حراريًا مخصصًا لوحدة المعالجة المركزية، ومروحة ثلاثية الطور بقدرة 12 فولت، والعديد من القنوات الحرارية للتبريد.

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وتأتي الشاشة الرئيسية IPS بقياس 15 إنشًا، بدقة 1080×1920 بيكسل، ومعدل تحديث 144/240 هيرتز، أو بدقة 4K HDR، بمعدل تحديث 60 هيرتز، إلى جانب الشاشة الثانوية LCD بقياس 6 إنشات، وبدقة 1080×1920 بيكسل، الموجودة أعلى لوحة المفاتيح.

وتتيح الشاشة الثانوية للمستخدمين مشاهدة مقاطع الفيديو من يوتيوب، أو مراقبة المواقع وإحصاءات أداء النظام، أو الدردشة على Twitch، كما يمكنك أيضًا إنشاء أقسام من الشاشة الرئيسية ونقلها إلى الشاشة الثانوية، مثل خرائط الطريق، بالإضافة إلى إمكانية فتح تطبيقات، مثل Microsoft Edge، بشكل منفصل، أو استخدامها بمثابة لوحة أرقام افتراضية.

وتبلغ سماكة حاسب Omen X 2s 15 ما يصل إلى 20 ميليمتر فقط، لكن إتش بي لم تذكر وزنه، ولا عمر البطارية، ويمكن توقع أن تؤثر الشاشة الثانية سلبًا على هذين الأمرين.

ويبدأ سعر الحاسب من 2100 دولارًا لنسخة Intel i7-9750H HC، و 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع SSD، وبطاقة رسوميات Nvidia 2070، أو 2700 دولارًا لنسخة 1 تيرابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع SSD، وبطاقة رسوميات RTX 2080 Max-Q.