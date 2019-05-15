آبل تصدر iOS 12.3 و macOS 10.14.5

أعلنت شركة آبل عن مجموعة من التحديثات لمختلف منصاتها، بما في ذلك آي أو إس iOS للهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، و tvOS لمنصات البث Apple TV، و watchOS للساعات الذكية، و MacOS لأجهزة الحاسب.

وتركز التحديثات إلى حد كبير على خدمات الفيديو التي أعلنت عنها آبل في حدث 25 مارس، وتجلب تطبيق Apple TV الذي جُدِّد، إلى الأجهزة الموجودة على هذه المنصات.

وسيكون تطبيق Apple TV المحدَّث، وقنوات Apple TV – فضلاً عن توسيع دعم تقنية AirPlay 2، ليشمل الأجهزة التي ينتجها شركاء آبل – متاحًا لأجهزة آيفون، وحواسيب آيباد، ومنصات Apple TV المتوافقة، إلى جانب مجموعة مختارة من أجهزة تلفزيون سامسونج الذكية في أكثر من 100 دولة.

وينص سجل التغييرات في تحديث iOS 12.3 على أنه يتضمن دعمًا لأجهزة التلفزيون المزودة بتقنية AirPlay 2، والتشغيل بنقرة واحدة للأفلام، والبرامج التلفزيونية، وتطبيق Apple TV المعاد تصميمه، وإصلاحات للأخطاء.

كما أنه يعمل على إصلاح مجموعة من العيوب الأمنية، ويضيف تحسينات لتطبيق خدمة Apple Music؛ لعرض توصيات أكثر تخصيصًا، وإصلاح مشكلة عدم ظهور معلومات الأغنية من جهاز آيفون المتصل بشاشة السيارة، من خلال CarPlay، وإصلاح تطبيق التحكم عن بعد Apple TV Remote غير المستجيب، ومكالمات الشبكة اللاسلكية.

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أما بالنسبة إلى tvOS 12.3، فإن أهم ما يتضمنه هو التطبيق الجديد Apple TV، الذي يسمح للمستخدمين بالاشتراك في قنوات Apple TV المحددة من داخل التطبيق، والوصول إلى العروض والأفلام المجمَّعة من خدمات البث المختلفة، بما في ذلك نيتفليكس، بدقة تصل إلى 4K HDR.

ويعد دعم AirPlay 2 تغييرًا كبيرًا آخر، ويمكن للمستخدمين الذين قاموا بتحديث أجهزتهم إلى iOS 12.3، أو macOS 10.14.5 البث باستخدام AirPlay 2 على أجهزة تلفزيون سامسونج الذكية المتوافقة.

وتقول آبل: إنها ستوفر دعمًا لأجهزة التلفزيون الذكية من إل جي، وسوني، و VIZIO في وقت لاحق من هذا العام.

في حين يجلب تحديث watchOS 5.2.1 لمستخدمي ساعة آبل الذكية Apple Watch ميزة ECG، وتنبيهات حول نبضات القلب غير المنتظمة إلى خمس دول أوروبية إضافية، هي كرواتيا، وجمهورية التشيك، وآيسلندا، وبولندا، وسلوفاكيا، كما يُصلح التحديث مشكلة عدم ظهور الأرقام على وجه Explorer بالنسبة لبعض المستخدمين.

ويضيف تحديث macOS Mojave 10.14.5 دعمًا لتقنية AirPlay 2، ويركز بشكل كبير على إصلاح الأخطاء وتحسينات الأداء، وتقول آبل: إن التحديث يقلل الزمن اللازم لانتقال الصوت في أجهزة حواسيب MacBook Pro لعام 2018، ويصلح مشاكل OmniOutliner، و OmniPlan، بالإضافة إلى تعطيل الملحقات العاملة بتقنية البلوتوث عند وجود اتصال غير آمن.