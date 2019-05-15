شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هنعرفك مين ده.. "إيفان وليامز" شريك "دورسى" فى تأسيس تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشغل جاك دورسى حاليا منصب الرئيس التنفيذى لشركة تويتر، إضافة إلى كونه مؤسس للمنصة الاجتماعية للتغريدات، لكن فى نفس الوقت لا يعد دورسى هو الوحيد صاحب الفكرة، حيث شاركه فى تأسيس تويتر كل من نوح جلاس، إيفان ويليامز، بيز ستون، وفيما يلى نعرض مجموعة من المعلومات عن إيفان ويليامز أحد أبرز المشاركين فى تأسيس تويتر كما يلى:

إيفان كلارك ويليامز، وهو رجل ريادة أعمال أمريكى، من مواليد 31 مارس 1972م فى ولاية نبراسكا الأمريكية، وكان أحد مؤسسى تويتر مع جاك دورسى، وهو يمتلك على ثروة تقدر بـ 1.7 مليار دولار.

عمل وليامز فى بداية حياته فى مزرعة فول الصويا ومزرعة الذرة الخاصة بأسرته، كما أنشأ "وليامز" 3 شركات مختلفة هى Blogger وTwitter وMedium، وقد تعلم كتابة التعليمات البرمجية بنفسه وأنشأ منصة التدوين Blogger مع صديقين، ثم باعوها إلى Google فى عام 2003، كما شارك فى تأسيس تويتر وعمل كعضو فى مجلس إدارته منذ مايو 2007.

وقد شغل ويليامز منصب الرئيس والمدير التنفيذى فى شبكة تويتر، فى الفترة من يوليو 2009 إلى مارس 2010، ليستقيل ويحل محله جاك دورسى، فيما يركز ويليامز حاليا على العمل فى Medium، وهى منصة النشر عبر الإنترنت التى أسسها فى عام 2012.