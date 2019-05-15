شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف عن تحديث iOS 12.3 الجديد لهواتف أيفون.. اعرف مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة أبل تحديث iOS 12.3 لأجهزة iPhone و iPad، والذى يتضمن عدد من المزايا والإصلاحات الجديدة، فقبل الكشف عن هذا الإصدار الرسمى، ظهرت ستة إصدارات تجريبية حتى استقرت الشركة الأمريكية على هذه النسخة الأخيرة.

ويصل حجم تحديث نظام التشغيل iOS 12.3 الجديد نحو 506.2 ميجابايت، ويتضمن دعمًا لأجهزة التلفزيون المزودة بتقنية AirPlay 2 وميزات تطبيق Apple TV المعاد تصميمه، إلى جانب ذلك، دعمت أبل التحديث أيضًا إصلاحات لعدد من الأخطاء والتحسينات للمشاكل التالية:

- عدم قدرة Apple TV Remote على إيقاف الفيديو مؤقتًا أو التحكم فى الفيديو أو تغيير مستوى الصوت فى أجهزة الاستقبال المدعومة.

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- منع المستخدم من إجراء المكالمات باستخدام اتصال الواى فاى.

- عدم ظهور معلومات الأغنية من جهاز iPhone متصل به فى شاشة السيارة.

ويصل التحديث الجديد لأجهزة iPhone 5s والإصدارات الأحدث، جنبا إلى جنب iPad Air والإصدارات الأحدث و iPod touch الجيل السادس.

وللحصول على أحدث تحديث لنظام التشغيل، يحتاج مستخدمو iOS إلى فتح تطبيق "الإعدادات"، والضغط على "عام" ، ثم "تحديث البرنامج".