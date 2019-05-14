شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاب يحول صورته لفتاة عبر سناب شات ويتلقى 400 طلب مواعدة على Tinder والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق تطبيق سناب شات حديثا "فلتر" جديدا، يحول وجه الرجال إلى نساء والعكس، ونال هذا الفلتر شعبية كبيرة للغاية خلال ساعات من إطلاقه، إذ تم تجربته من قبل عدد كبير من المستخدمين حول العالم، لكن هناك شابا استغل هذا الفلتر وحول وجهه إلى وجه سيدة ووضعها على حسابه على موقع المواعدة الشهير Tinder، والمفاجأة أنه حصل على مئات من الإعجابات وتلقى من بين 300-400 توافق.



الشاب بعد استخدام الفلتر

وقال الشاب البريطانى جيك أسكيو إنه قرر إنشاء الحساب كنوع من التسلية، لأنه يعتقد أنه يبدو "غير حقيقى" مع "الفلتر" ولكن سرعان ما تبين أن لديه عددا كبيرا من المعجبين الرجال.



الشاب بدون فلتر

وفى حديثه إلى موقع LADbible قال الشاب البالغ من العمر 20 عامًا إنه تلقى العديد من عبارات الغزل، وأضاف أنه لم يتوقع أبدًا أن يحظى بهذا الاهتمام، وشارك الشاب أيضا الصورة على تويتر، وحصل على أكثر من 6300 إعادة تغريد.