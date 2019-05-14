شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تم اختراق حسابك على واتس آب؟ اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ إعلان واتس آب عن اختراقه واكتشافه ثغرة خطيرة أتاحت لمجموعة مجهولة من الهاكرز التجسس على المستخدمين باستخدام ثغرة خبيثة مطورة من قبل شركة إسرائليلية، عبر استغلال ميزة المكالمات الصوتية، ولا يدور فى بال المستخدمين سوى سؤال واحد وهو هل تم اختراق حسابهم، وهل تمكن الهاكرز من التجسس على مكالماتهم أم لا؟، لذا نجيب فيما يلى عن هذا السؤال

من السابق لأوانه معرفة الأعداد الدقيقة للأشخاص الذين ربما تأثروا بهذه التجسس، ولكن تم التحقيق فى نقاط الضعف والهجمات المشتبه بها بواسطة Citizen Lab، وهى مجموعة بحثية بجامعة تورنتو، وقالت المجموعة فى بيان لها: "نعتقد أن أحد المهاجمين حاول استغلال ثغرة واتس اب مؤخرًا لاستهداف محامى حقوق الإنسان".

ويوم الاثنين، قالت منظمة العفو الدولية إنها تدعم الإجراءات القانونية ضد وزارة الدفاع الإسرائيلية التى تطالبها بإلغاء ترخيص تصدير مجموعة NSO.

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وأوضحت دانا إنجلتون، نائبة مدير منظمة العفو الدولية: "تبيع مجموعة NSO منتجاتها للحكومات المعروفة بانتهاكاتها الشنيعة لحقوق الإنسان، مما يتيح لها الأدوات اللازمة لتتبع الناشطين والمعارضين".