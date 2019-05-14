شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يحارب التطبيقات المخصصة لبيع "اللايكات" والمتابعين المزيفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظرًا لأن التسويق أصبح جزءًا بارزًا من نظام انستجرام، فليس من المفاجئ أن تعمل المنصة الآن على اتخاذ إجراءات صارمة ضد المستخدمين الذين قاموا بشراء الإعجابات والمتابعين من أجل تضخيم مكانتهم على المنصة، وبعضهم يقوم بذلك رغبة فى الربح.

وفى شهر نوفمبر الماضى، أطلق تطبيق انستجرام خطة لإزالة "اللايكات" والمتابعين الذين تم اكتسابهم من خلال تطبيقات الطرف الثالث، وهذا الأسبوع تم رصد رسائل تحذير جديدة داخل نظام تتوجه للحسابات التى وجد التطبيق أنها استخدمت أدوات تابعة لجهات خارجية لكسب المتابعين.

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والرسالة هى :"ربما تكون قد قمت بمشاركة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك مع تطبيق يقدم الإعجابات أو المتابعين، ويتعارض استخدام هذه التطبيقات سياسة التطبيق". وتضيف الرسالة "قم بتغيير كلمة المرور الخاصة بك لمنع هذه التطبيقات من الوصول إلى حسابك."

يذكر أن تطبيق Instagram يتطلع إلى تكثيف جهوده على هذه الجبهة مرة أخرى وهى خطوة إيجابية للجميع باستثناء أولئك الذين يستفيدون من المتابعين المزيفين المزيفة لسنوات.