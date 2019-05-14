تكنولوجيا: فيروس اسرائيلي خطير يستهدف هواتفنا عبر واتساب.. والشركة تطالب المستخدمين بتحديث التطبيق فورا!

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طالبت شركة واتساب WhatsApp المستخدمين بتحديث التطبيق فورا، على هواتفهم من نوع أيفون أو أندرويد، بعد اكتشاف ثغرة خطيرة في التطبيق، تم استغلالها لإصابة الهواتف بفيروسات وبرمجيات تجسس.

وقالت واتساب أنها اكتشفت ثغرة أمنية في تطبيقها للتراسل والدردشة، والذي يستخدمه 1.5 مليار شخص تقريبا حول العالم، تمكن من خلاله المخترقون بالدخول إلى الهواتف، وتثبيت برمجيات تجسس عليها، وذلك عبر إرسال مكالمة هاتفية إلى الهاتف المراد اختراقه عبر واتساب، حيث تمكنوا من إصابة الهواتف حتى في حالة عدم رد الطرف الآخر على المكالمة.

وقال المتخصصون أن البرمجية الخبيثة التي استهدفت الهواتف عبر واتساب من تطوير شركة NSO Group الإسرائيلية، وهي الشركة المطورة لبرمجية “بيجاسوس” Pegasus، التي يمكنها التسلل إلى الهواتف وتشغيل المايكروفون والكاميرا، والتنقل عبر رسائل البريد الإلكتروني ورسائل الهاتف لجمع البيانات.

وتشتهر شركة NSO Group ببيع منتجاتها التجسسية لوكالات الاستخبارات في الشرق الأوسط والغرب، وقد خصصت “بيجاسوس” للحكومات من أجل محاربة الإرهاب والجريمة، بحسب البيانات الصادرة عن الشركة، وقد بلغت قيمة شركة NSO مؤخرا مليار دولار تقريبا.