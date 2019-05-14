تكنولوجيا: تسريبات مصورة لهاتف HONOR 20 مع مواصفات الهاتف قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت اليوم أوضح التسريبات المصورة لهاتف HONOR 20 المرتقب، والذي يأتي بتصميم ثقب الشاشة، كما يضم كاميرة خلفية مميزة بإعدادات رباعية.

تستعد شركة HONOR للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتفها المميزة HONOR 20 في مؤتمر يعقد في لندن في 21 من مايو، واليوم ظهر الهاتف في صور جديدة مع مواصفات كاملة في أحدث التسريبات.

ويضم هاتف HONOR 20 شاشة بحجم 6.26 إنش، مميزة بجودة عرض FHD بلس، كما يأتي بكاميرة أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل في ثقب الشاشة.

Advertisements

بينما يأتي المستشعر الرئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل وهو مستشعر سوني IMX586، مع مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل بزاوية عرض 117 درجة وعدسات بزوايا واسعة، هذا إلى جانب 2 من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.75 في المستشعر الأول وفتحة عدسات f/2.4 في المستشعر الثاني، على أن يدعم أحد المستشعرات تصوير macro من مسافة 4 سم، بينما يدعم المستشعر الثاني عمق التصوير وتصوير portrait.

كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف يضم مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، ومن المتوقع أن يتوفر الهاتف بألوان الأزرق Sapphire، والأسود Midnight، لذا نترقب فعاليات مؤتمر HONOR في 21 من مايو الجاري.

المصدر

اعلان

