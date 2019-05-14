تكنولوجيا: إصدار Redmi المميز القادم يعرف بهاتف Redmi K20

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة Redmi رسمياً اليوم على خططها لإطلاق إصدار مميز جديد من الهواتف الذكية يعرف بهاتف Redmi K20، والذي ظهر بالفعل في إعلان تشويقي بتصميم الكاميرة المنبثقة.

أشار Lu Weibing رئيس شركة Redmi في إعلانه عن العنوان الذي ينطلق به هاتف الشركة المميز Redmi K20، على أن الهاتف يأتي بأفضل آداء في الهواتف المميزة، كما أشار إلى أن حرف “K” في سلسلة الهواتف يشير إلى أعلى آداء في هذه السلسلة من الهواتف الذكية المميزة.

ولقد نشرت شركة Redmi في السابق إعلان تشويقي لهاتف Redmi K20 يكشف عن تصميم منبثق للكاميرة الأمامية، كما أكد Lu Weibing رئيس شركة Redmi على أن الهاتف يضم رقاقة معالج Snapdragon 855، مع مدخل السماعات 3.5مم، حيث تشير التسريبات إلى أنه إصدار Redmi K20 Pro.

أيضاً وفقاً لما جاء في التسريبات التي نشرت حتى الآن، فإن هاتف Redmi K20 يضم شاشة بحجم 6.39 إنش مميزة بجودة عرض FHD بلس، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين تصل إلى 256 جيجا بايت.

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كما يضم الهاتف واجهة MIUI 10 التي ترتكز على نظام تشغيل Android Pie، ويضم الهاتف الجيل السادس من تقنية إستشعار البصمة المدمجة في الشاشة، أيضاً من المتوقع أن ينطلق الهاتف بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر 8 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto، ومستشعر 13 ميجا بيكسل مع عدسات واسعة جداً.

كما تأتي الكاميرة الأمامية وفقاً للتوقعات مع مستشعر بدقة 20 ميجا بيكسل، ويضم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh، أيضاً في الوقت الذي يأتي فيه هاتف Redmi K20 Pro برقاقة معالج Snapdragon 855 ينطلق هاتف Redmi K20 برقاقة معالج Snapdragon 730 على أن يقدم قريباً في فعاليات تقام في الهند.

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