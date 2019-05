مبيعات سلسلة هواتف Redmi Note 7 Series تكسر حاجز 2 مليون وحدة بالهند

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد أثبت الهاتفين Redmi Note 7 و Redmi Note 7 Pro أنهما يحظيان بالكثير من الإعجاب في الهند، وقد أعلنت العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi في حسابها الرسمي على شبكة تويتر أن مبيعات هذين الهاتفين كسرت حاجز 2 مليون وحدة بعد شهرين فقط من إطلاقهما.

تجدر الإشارة إلى أنه في الشهر الماضي فقط، أعلنت شركة Redmi أن سلسلة هواتف Redmi Note 7 Series كسرت آنذاك حاجز 1 مليون وحدة، وهذا ما يعني بأن الشركة الصينية نجحت في بيع 1 مليون وحدة إضافية في غضون شهر واحد فقط، وهذا بالتأكيد إنجاز مثير للإعجاب.

في نفس الوقت، قامت العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi بالتشويق لقدوم هاتف جديد مزود بكاميرا تبلغ دقتها 48 ميغابكسل. هذا الهاتف هو على الأرجح Redmi Pro 2 الذي من المتوقع أن يأتي مع المعالج Snapdragon 855، ومع كاميرا أمامية منبثقة. عمومًا، سنتأكد من كل شيء بشأن هذا الهاتف في المستقبل القريب، فهي مسألة وقت فقط قبل أن تقوم الشركة الصينية بإزاحة الستار رسميًا عن هذا الجهاز.

