انت الان تتابع تفاصيل خبر ترامب يطلب تمويلاً بقيمة 1.6 مليار دولار لهذا السبب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 14 مايو 2019 09:51 مساءً - طلبت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الكونغرس زيادة إنفاق إدارة الطيران والفضاء (ناسا)، العام القادم، بمقدار 1.6 مليار دولار ليرفع ميزانيتها إلى 22.6 مليار دولار؛ من أجل الوفاء بالهدف المعجّل بعودة الأمريكيين إلى سطح القمر بحلول عام 2024.

وقال ترامب على تويتر، في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين: "في عهد إدارتي نحن نعيد ناسا إلى العظمة ونعود إلى القمر، ثم المريخ".

وأضاف ترامب: "أقوم بتحديث ميزانيتي لتشمل 1.6 مليار دولار إضافية حتى نتمكن من العودة إلى الفضاء بقوة!".

Advertisements

ويأتي طلب زيادة الإنفاق الذي أعلنه ترامب على "تويتر" بعد قرابة شهرين من إعلان مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، هدف ناسا تقليص المدة الزمنية لإعادة رواد الفضاء إلى سطح القمر، لأول مرة منذ عام 1972، بواقع أربع سنوات.

وأظهر ملخص قدمته ناسا أن معظم الزيادة مخصصة لعمليات البحث والتطوير الخاصة بنظام لهبوط البشر على القمر.

وكانت ناسا في السابق تستهدف إعادة مركبة فضاء مأهولة إلى سطح القمر بحلول عام 2028، بعد أن تضع أولاً محطة "بوابة" في مدار حول القمر بحلول 2024.