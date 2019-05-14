شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إدارة ترامب تضيف 1.6 مليار دولار أخرى لإرسال مهمات إلى القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على ما يبدو أن إدارة الرئيس الأمريكى ترامب ليست مقتنعة بأن مبلغ 10.7 مليار دولار المخصص لاستكشاف الفضاء فى ميزانية 2020 المقترحة يكفى للمساعدة فى وضع رواد الفضاء على سطح القمر بحلول عام 2024، حيث قدم الرئيس الأمريكى تعديلاً لميزانية 2020 المالية التى ستضيف 1.6 مليار دولار أخرى.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقد وصف جيم بريدنشتين، مدير ناسا، الأموال الإضافية بأنها "دفعة مقدمة" ستمول نظام الهبوط على سطح القمر "ومركبة أوريون، ونظام إطلاق الفضاء، "تقنيات الاستكشاف" والمستكشفين الروبوتيين فى أرجاء القمر، وسوف تحتاج الميزانية المعدلة إلى تحقيق من جانبى الكونجرس قبل أن تصبح نافذة المفعول.

وتأتى هذه التكلفة فى المرتفعة فى الوقت الذى تسعى فيه الولايات المتحدة إلى إرسال رحلة إلى المقر، والتى من المنتظر أن تكون باهظة التكلفة، على الرغم من أن هدف 2024 مطروح فى المقام الأول، قد يكون من الصعب خفض التكاليف.