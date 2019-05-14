علوم وتكنولوجيا

حرارة شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء

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كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الأربعاء، يشهد ارتفاعا آخر في درجات الحرارة، فيسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، معتدل ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية".

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

موجة حارة جديدة تضرب البلاد

وكان محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد كشف في تصريحات تليفزيونية، عن تعرض البلاد لموجة حارة جديدة، تستمر حتى نهاية الإسبوع، حيث من المتوقع أن تفوق درجات الحرارة المعدل الطبيعي لها في هذا الوقت من العام.

3 نصائح من الأرصاد:

1- نصحت الأرصاد المواطنين المتوجهين خلال هذه الفترة إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري فى الصباح توخى الحذر أثناء القيادة لانخفاض مستوى الرؤية على الطرق.

2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء واقى وغطاء للرأس.

3- زيادة معدلات شرب الماء على مدار اليوم للحد من الشعور بالحر.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة الأربعاء:

القاهرة 23 39

 

شبين الكوم 22 37

 

طنطا 22 36

 

دمنهور 20 35

 

الإسكندرية 19 32

 

بلطيم 20 32

 

مطروح 17 28

 

السلوم 18 35

 

سيوة 19 37

 

بورسعيد 20 30

 

دمياط 20 28

 

الزقازيق 20 39

 

الإسماعيلية 18 38

 

السويس 21 38

 

العريش 17 33  

 

رفح 18 32

 

رأس سدر 22 35

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نخل 15 37

 

نويبع 22 34      

 

طابا 20 36

 

كاترين 16 32   

 

الطور 22 35    

 

شرم الشيخ 25 38       

 

الغردقة 22 40

 

مرسى علم 23 34       

 

الفيوم 21 39

 

بني سويف 21 39       

 

المنيا 20 40

 

أسيوط 22 41    

 

سوهاج 23 41   

 

قنا 24 41

 

الأقصر 23 42  

 

أسوان 29 42    

 

أبوسمبل 21 40 

 

الوادي الجديد 19 42   

 

شلاتين 24 34

 

أبو رماد 25 33 

 

حلايب 26 32

 

رأس حدربة 25 31

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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